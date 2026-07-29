Awantura w pociągu pod Warszawą. Pijani mężczyźni zaczepiali 16-latka z Ukrainy, kierownik dostał rykoszetem

W mediach społecznościowych udostępniono film, na którym zarejestrowano awanturę w podmiejskim pociągu.

Z informacji policji wynika, że dwoje nietrzeźwych podróżnych prowokowało 16-latka z Ukrainy.

Zobacz, jakie są szczegóły zdarzenia na podstawie policyjnych ustaleń.

Brutalny atak na konduktorkę w pociągu

Wideo z pociągu w internecie

W mediach społecznościowych opublikowano nagranie z interwencji w pociągu. Autor wpisu, Bartłomiej Wypartowicz, poinformował, że do zdarzenia doszło na stacji Zielonka. Jak napisał, dwóch nietrzeźwych mężczyzn miało obrażać jednego z pasażerów oraz wykrzykiwać ksenofobiczne hasła wymierzone w Ukraińców i Białorusinów. Gdy kierownik pociągu podjął interwencję, jeden z mężczyzn go uderzył. Ostatecznie agresywni pasażerowie zostali obezwładnieni przez innych podróżnych i dosłownie wyrzuceni ze składu. Na miejsce wezwano policję.

Na stacji Zielonka w Warszawie doszło do incydentu z udziałem dwóch nietrzeźwych mężczyzn. Agresorzy obrażali jednego z pasażerów oraz wykrzykiwali ksenofobiczne hasła wymierzone w Ukraińców i Białorusinów.Kiedy kierowca zatrzymał pojazd, aby interweniować, jeden go uderzył.… pic.twitter.com/gXfTsO3n7U— Bartłomiej Wypartowicz 🇵🇱 (@WypartowiczBa) July 29, 2026

Policja: zaczepiali 16-latka

Jak przekazała "Super Expressowi" asp. sztab. Aneta Nasiłowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, do zdarzenia doszło, gdy pociąg dojeżdżał do stacji Kobyłka Ossów.

- Dwóch nietrzeźwych mężczyzn w wieku 20 i 21 lat zaczęło zaczepiać 16-letniego chłopaka. Później ustalono, że jest on obywatelem Ukrainy. Z jego relacji wynika jednak, że sam nie wie, dlaczego został zaczepiony - powiedziała policjantka. Jak dodała, kierownik pociągu polecił mężczyznom opuścić skład. W trakcie interwencji doszło do krótkiej szarpaniny, dlatego na miejsce skierowano patrol policji.

Z ustaleń policji wynika, że kierownik pociągu nie czuje się pokrzywdzony.

- Z naszych ustaleń oraz z nagrania wynika, że nie był to atak wymierzony w kierownika. Znalazł się po prostu blisko szarpiących się osób i można powiedzieć, że dostał rykoszetem. Sam nie czuje się pokrzywdzony i nie zamierza składać zawiadomienia - przekazała asp. sztab. Aneta Nasiłowska.

Również matka 16-latka nie zdecydowała się zgłaszać sprawy. Kobieta odebrała syna po interwencji i złożyła oświadczenie, że nie będzie składać zawiadomienia.

Mandaty zamiast postępowania

Policja przekazała również, że na obecnym etapie nie ma informacji potwierdzających, aby podczas zdarzenia wobec nastolatka padały hasła o charakterze ksenofobicznym.

- Sam 16-latek powiedział, że nie wie, dlaczego został zaczepiony - zaznaczyła policjantka.

Obaj mężczyźni przyjęli mandaty w wysokości 500 zł za zakłócanie ładu i porządku. Ponieważ ani kierownik pociągu, ani matka nastolatka nie złożyli zawiadomienia, interwencja zakończyła się na czynnościach dotyczących wykroczenia.

Źródło: Super Express