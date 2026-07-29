Szokujące nagrania z Lesznowoli. 63-latek zatrzymany za groźby wobec sąsiadów z Ukrainy

Policja zatrzymała 63-latka z gminy Lesznowola w związku z agresywnym zachowaniem wobec obywateli Ukrainy.

W sieci krążą filmy, na których słychać wyzwiska i widać uszkodzenia samochodów.

Trwają czynności śledcze dotyczące znieważenia na tle narodowościowym.

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Ukraińcy opublikowali szokujące nagrania: "Wyp...aj do Kijowa!"

Wirtualna Polska jako pierwsza poinformowała o niepokojącej sytuacji w gminie Lesznowola, gdzie w domu wielorodzinnym mieszka grupa obywateli Ukrainy. 25-letni Ivan, jeden z mieszkańców, udostępniał w mediach społecznościowych filmy pokazujące skandaliczne zachowanie jednego z sąsiadów.

Na nagraniach uwieczniono mężczyznę wykrzykującego wulgarne i ksenofobiczne hasła w stronę Ukraińców, każąc im wracać do ojczyzny. W jednym ze starć agresor uderza pięścią w szybę samochodu: - Coś ci się k... nie podoba, że mordę drzesz? Nie podoba ci się polskie prawo? Wyp...aj do Kijowa! - krzyczy mężczyzna, relacjonuje WP. Z kolejnych nagrań wynika, że oskarżał sąsiadów o przestępstwa i krzyczał: „Polacy już was mają dosyć”. Jak podaje autor nagrań, agresor użył również przedmiotu przypominającego pałkę teleskopową i groził kierowcy pojazdu.

Policjanci z Komisariatu Policji w Lesznowoli oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie zatrzymali 63-letniego mieszkańca gminy Lesznowola podejrzanego o znieważenie na tle narodowościowym.Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych,… pic.twitter.com/BJHV4gow19— Policja Warszawa (@Policja_KSP) July 29, 2026

Policja zatrzymała 63-latka

W połowie lipca do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie wpłynęło oficjalne zawiadomienie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa publicznego znieważenia z powodu narodowości. Po publikacji materiałów wideo, funkcjonariusze podjęli natychmiastowe działania, które zaowocowały zatrzymaniem 63-letniego mieszkańca gminy Lesznowola.

- W tej chwili jest osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Dzisiaj będą przeprowadzane czynności z jego udziałem - poinformowała Wirtualną Polskę Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„Policjanci z Komisariatu Policji w Lesznowoli oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie zatrzymali 63-letniego mieszkańca gminy Lesznowola podejrzanego o znieważenie na tle narodowościowym. Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a dzisiaj zostaną przeprowadzone czynności z jego udziałem. Każdy, kto dopuszcza się przestępstw motywowanych uprzedzeniami, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną. Publiczne znieważenie osób z powodu ich narodowości to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności” - głosi komunikat wydany przez Komendę Stołeczną Policji.

- Obecnie trwają czynności z zatrzymanym - dodała w rozmowie z portalem se.pl aspirant Wioletta Domagała.

„Boję się, że dojdzie do tragedii”

25-letni Ivan w rozmowie z dziennikarzami Wirtualnej Polski przyznał, że życie sąsiadów zamieniło się w koszmar. Podkreśla, że starają się unikać agresywnego mężczyzny, lecz ten, wykorzystując kamery monitoringu, często śledzi ich kroki.

- My już od dawna wiemy, że on jest agresywny i staramy się nie chodzić nawet ulicą koło jego domu. Omijamy jego posesję, ale on ma kamerki i nawet jak wyjeżdża samochód z naszego podwórka, to wyskakuje przed maskę i zaczyna awanturę - opowiadał 25-latek. Najbardziej martwi się jednak o swoją partnerkę: - Przyjechałem do Polski jeszcze przed wojną. Pracuję tu legalnie, płacę podatki, wynajmuję mieszkanie, mam samochód i buduję swoje życie. Mam dziewczynę, która pracuje niedaleko w magazynie. Ona wraca z pracy w nocy i boję się, żeby jej specjalnie nie spotkał, bo dojdzie do tragedii.