Policjanci zajrzeli do studzienki kanalizacyjnej. Odkrycie na warszawskiej Pradze wprawia w osłupienie

Akcja policji na ulicy Brzeskiej. Poszukiwano narkotyków

Ulica Brzeska w warszawskiej dzielnicy Praga-Północ to miejsce doskonale znane organom ścigania ze względu na dużą aktywność osób handlujących środkami odurzającymi. Miejscowa społeczność jest już całkowicie przyzwyczajona do regularnych patroli oraz interwencji w tej okolicy. Tym razem funkcjonariusze reprezentujący Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy postanowili dokładnie sprawdzić obszar posesji zlokalizowanej pod numerem trzynastym.

Zorganizowana akcja miała doprowadzić do przejęcia nielegalnych środków odurzających, które sprawcy przygotowali do sprzedaży na okolicznych ulicach.

Narkotyki w studzience kanalizacyjnej. Dilerzy ukryli tam plecak

Kryminalni przeprowadzili niezwykle szczegółową weryfikację wskazanego miejsca. Podczas działań w terenie funkcjonariusze zaglądali nawet do znajdujących się tam studzienek kanalizacyjnych. Taka metoda pracy okazała się genialnym posunięciem, ponieważ to właśnie w podziemnej infrastrukturze handlarze schowali swój nielegalny towar.

- W studzience kanalizacyjnej znaleźli zawieszony na linie plecak, w którym znajdowały się woreczki foliowe i srebrne zawiniątka z białym i beżowym proszkiem oraz suszem roślinnym. Łącznie było ich 431 - przekazała nadkomisarz Paulina Onyszko, reprezentująca komendę na Pradze-Północ.

Cały przejęty asortyment trafił bezpośrednio do komendy zlokalizowanej przy ulicy Jagiellońskiej. Tam policyjny technik dokładnie przeanalizował właściwości zabezpieczonych substancji. Specjalistyczne badanie testerem potwierdziło, że w paczkach znajdowały się mefedron, heroina, amfetamina oraz marihuana. Aktualnie śledczy prowadzą czynności mające na celu ustalenie tożsamości osób, które wykorzystały to dość nietypowe miejsce do magazynowania używek.

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