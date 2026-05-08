Awantura w samolocie Ryanair i awaryjne lądowanie. Sąd wymierzył potężną karę

Awantura w samolocie Ryanair z Londynu do Kowna

Rejs linii Ryanair z lotniska Londyn Stansted do litewskiego Kowna, który odbył się 24 lipca 2024 roku, miał przebiegać bez żadnych komplikacji dla przeszło 180 osób na pokładzie. Niestety, rutynowa trasa przerodziła się w spory problem. Jeden z podróżujących ignorował polecenia wydawane przez obsługę i przejawiał agresję w stosunku do członków personelu pokładowego.

Eskalacja napięcia na pokładzie wymusiła zdecydowaną reakcję - pilot podjął decyzję o przymusowym lądowaniu na płycie lotniska Warszawa-Modlin, zmieniając tym samym zaplanowaną trasę. Po wylądowaniu do akcji wkroczyły odpowiednie służby, w tym funkcjonariusze straży granicznej i policji.

Sąd nakłada 17 tysięcy złotych grzywny na pasażera

Finał tego incydentu miał miejsce w Sądzie Rejonowym Warszawa-Modlin, gdzie pasażer usłyszał wyrok. Został on uznany za winnego stworzenia zagrożenia podczas rejsu, a nałożona na niego grzywna oraz koszty dodatkowe zamknęły się w kwocie 17 tysięcy złotych.

Taka decyzja wymiaru sprawiedliwości to jasny komunikat dla wszystkich, którzy zakłócają porządek w trakcie lotów. Warto pamiętać, że awaryjne lądowanie to nie tylko niepotrzebne nerwy dla całej załogi i reszty podróżnych, ale też potężne straty finansowe związane ze zmianą logistyki całego przelotu.

Zero tolerancji w Ryanair dla agresji w samolocie

Zarząd irlandzkich linii lotniczych jednoznacznie przypomina, że kwestie bezpieczeństwa to dla nich najwyższy priorytet. Z tego powodu Ryanair od dłuższego czasu stosuje bezwzględną politykę "zero tolerancji" wobec każdego pasażera, który wykazuje brak dyscypliny lub przejawia agresję.

Ryanair niezmiennie plasuje się w czołówce najchętniej wybieranych przewoźników w Europie, przyciągając miliony pasażerów spragnionych taniego podróżowania. Firma dysponuje potężną siatką połączeń, która ułatwia dotarcie zarówno do kluczowych metropolii, jak i letnich kurortów. Z perspektywy polskich klientów, największym atutem pozostają niskie ceny biletów, regularne akcje rabatowe i ogromna liczba rejsów startujących z portów regionalnych.