Strzały na posesji w Raszynie. Nie żyje kobieta, policja na miejscu

Tragedia na ulicy Mokrej w Raszynie. Nie żyje kobieta

W miejscowości Raszyn położonej na południe od granic Warszawy doszło dziś, 7 maja do wstrząsających wydarzeń. Jak ustalił nieoficjalnie "Super Express", na terenie jednej z prywatnych posesji zamordowano kobietę. Wiele wskazuje na to, że sprawcą tej brutalnej zbrodni jest mężczyzna z bliskiego otoczenia ofiary, najprawdopodobniej jej obecny lub były mąż albo eks partner. Dramatyczne sceny rozegrały się na zazwyczaj spokojnej ulicy Mokrej, wśród zabudowy jednorodzinnej. Służby na ten moment wstrzymują się od podawania szczegółów zajścia, jednak potwierdzają swoje działania operacyjne na miejscu.

"Potwierdzam, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Na miejscu trwają czynności" - powiedziała "Super Expressowi" Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie. podkom. Monika Orlik.

Trafiły już do nas pierwsze zdjęcia przedstawiające miejsce zdarzenia. Przed wejściem do jednego z domów ustawiono specjalny policyjny parawan, co sugeruje, że do ataku doszło na zewnątrz budynku. Okoliczni mieszkańcy relacjonują, że ulica błyskawicznie wypełniła się radiowozami oraz karetkami pogotowia ratunkowego. Funkcjonariusze zabezpieczyli cały teren taśmami, aby nie dopuścić do zatarcia śladów. Do tej pory śledczy nie przekazali żadnych oficjalnych komunikatów na temat ewentualnego zatrzymania sprawcy. Najprawdopodobniej jest on nadal na wolności, mieszkańcy okolic Raszyna czy Nadarzyna powinni więc zachować szczególną ostrożność!

Raszyn w powiecie pruszkowskim

Miejscowość, w której doszło do opisanej tragedii, znajduje się w powiecie pruszkowskim, w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy oraz warszawskiego Lotniska Chopina. Stanowi ona główną siedzibę gminy Raszyn, w której według aktualnych danych mieszka blisko 24 tysiące osób.