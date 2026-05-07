JULIA SZEREMETA W WARSZAWIE! Poznaj tajemnice "Ateny z Bieniowa" i jej paktu z diabłem [SPOTKANIE]

Gdzie i kiedy spotkać Julię Szeremetę?

Wielkie spotkanie autorskie z Julią Szeremetą odbędzie się 11 maja o godz. 18:00 w warszawskiej restauracji Olympic Sky (6. piętro Centrum Olimpijskiego, ul. Wybrzeże Gdańskie 4). Co najważniejsze dla fanów – wstęp na spotkanie jest bezpłatny!

„Polskie złoto” – premiera, która wstrząsnęła ringiem

Pretekstem do spotkania jest gorąca premiera książki „Julia Szeremeta. Polskie złoto” autorstwa legendarnego komentatora, Andrzeja Kostyry. Publikacja, która ukazała się 6 maja nakładem Wydawnictwa HARDE, przedstawia nieznane dotąd kulisy kariery „Szemranej”. To nie jest sucha biografia, to bokserskie show w formie reportażu!W książce i podczas spotkania dowiecie się m.in.:

O kulisach „paktu z diabłem”: Jak trener Tomasz Dylak „okrzesał” rogata duszę Julii, stosując mordercze kary po 200 pompek dziennie.

O drodze na szczyt: Od łapania ryb gołymi rękami w Bieniowie i rajskiego dzieciństwa na stadninie koni, aż po blask fleszy w Paryżu.

O unikalnym stylu: Dlaczego eksperci nazywają ją „Usykiem w spódnicy” i co tak naprawdę wydarzyło się w kontrowersyjnym finale z Lin Yu-ting.

O wielkich pieniądzach: Jak 20-latka wyprzedziła w rankingach Forbesa Roberta Lewandowskiego i dlaczego odrzuca miliony z freak-fightów.

Spotkaj legendę na żywo!

Uczestnicy spotkania będą mogli nie tylko porozmawiać z Julią o jej planach na złoto w Los Angeles, ale także spotkać autora książki. Andrzej Kostyra to postać ikoniczna – wysłannik na osiem igrzysk olimpijskich i twórca potęgi działu sportowego „Super Expressu”. Jego wideoblog „KOstyra SE” subskrybuje blisko 140 tysięcy osób, a on sam o boksie wie wszystko.

UWAGA: W trakcie wydarzenia książkę „Julia Szeremeta. Polskie złoto” będzie można nabyć w specjalnej, promocyjnej cenie wraz z autografem mistrzyni!Nie przegap okazji, by dowiedzieć się, dlaczego dla Julii Szeremety „niemożliwe nie istnieje”.

Przyjdź i poczuj energię dziewczyny, która skradła serca milionów Polaków!