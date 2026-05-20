Awaria na warszawskim Ursynowie. Kilkadziesiąt adresów zostało bez dostaw ciepła

Maria Hędrzak
2026-05-20 8:03

Mieszkańcy części warszawskiego Ursynowa od wtorkowego popołudnia, 19 maja, zmagają się ze sporą awarią. Spółka Veolia Energia Warszawa poinformowała o przerwaniu dostaw ciepła pod kilkudziesięcioma adresami w tej dzielnicy. Wiadomo już, kiedy sytuacja ma ostatecznie wrócić do normy.

Zdjęcie ilustracyjne

Gdzie awaria ciepłownicza na Ursynowie? Do kiedy potrwa?

Spółka Veolia Energia Warszawa przekazała za pośrednictwem swojej strony internetowej komunikat dotyczący wstrzymania dostaw ciepła w rejonie ulicy Lachmana 1 w Warszawie. Problemy rozpoczęły się we wtorek o godzinie 16:00, natomiast w środę kontynuowane będą prace związane z ich usunięciem.

Według aktualnych zapowiedzi uciążliwa awaria ma zostać ostatecznie zlikwidowana w czwartek, 21 maja, w okolicach południa.

Poniżej przedstawiamy listę adresów, których dotyczy obecna przerwa w dostawach ciepła na warszawskim Ursynowie:

  • Bajaderki 2,
  • Bajaderki 4,
  • Ciszewskiego 5,
  • Ciszewskiego 8,
  • Ciszewskiego 9,
  • Gutta 1,
  • Gutta 2,
  • Kiedacza 52,
  • Kiedacza 56,
  • Kopcińskiego 1,
  • Kopcińskiego 3,
  • Kopcińskiego 4,
  • Kopcińskiego 5,
  • Kopcińskiego 6,
  • Kopcińskiego 7,
  • Kopcińskiego 8,
  • Kopcińskiego 9,
  • Kopcińskiego 12,
  • Kopcińskiego 14,
  • Kopcińskiego 16,
  • Kopcińskiego 18,
  • Nowoursynowska 151,
  • Nowoursynowska 153B,
  • Nowoursynowska 156A,
  • Nugat 2,
  • Nugat 3,
  • Nugat 4,
  • Nugat 5,
  • Nugat 7,
  • Nugat 8,
  • Nugat 9,
  • Przybylskiego 1,
  • Przybylskiego 2,
  • Przybylskiego 3,
  • Przybylskiego 4,
  • Przybylskiego 5,
  • Przybylskiego 6,
  • Przybylskiego 7,
  • Przybylskiego 8,
  • Przybylskiego 9,
  • Przybylskiego 10,
  • Przybylskiego 11,
  • Przybylskiego 12,
  • Rosoła 58,
  • Urwisko 21B.

