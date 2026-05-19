Samochód osobowy zderzył się z koparką. Utrudnienia dla pasażerów WKD

Zderzenie na przejeździe kolejowym w Otrębusach

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na przejeździe kolejowym zlokalizowanym w podwarszawskich Otrębusach (powiat pruszkowski). We wtorkowe popołudnie jadący tamtędy samochód osobowy marki Ford uderzył w koparkę, która wykonywała roboty torowe na szlaku w kierunku stolicy.

Miejscem incydentu była ulica Natalińska, a dokładniej przejazd WKD Otrębusy. Jak wynika z pierwszych informacji, prowadzący Forda najechał na maszynę budowlaną operującą bezpośrednio na torach. Uderzenie okazało się tak silne, że auto osobowe przewróciło się na bok, blokując przejazd i generując spore problemy dla okolicznego ruchu drogowego.

Głos w sprawie zabrała podkom. Monika Orlik, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie. Z jej relacji wynika, że zarówno kierujący autem, jak i operator koparki to polscy obywatele, którzy posiadali ważne uprawnienia i byli całkowicie trzeźwi w momencie kolizji. Szczęśliwie w wyniku tego uderzenia nikt nie musiał korzystać z pomocy medycznej.

Poważne utrudnienia dla pasażerów WKD

Konsekwencją tego incydentu było natychmiastowe wstrzymanie ruchu pociągów. Podróżni musieli przygotować się na ogromne opóźnienia, ponieważ Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała w swoich komunikatach, że stłuczka "dwóch postronnych pojazdów" całkowicie zablokowała przejazd składów pomiędzy Podkową Leśną Główną a Komorowem.

Szczegóły i dokładne powody wtorkowej kolizji są teraz przedmiotem wnikliwego dochodzenia prowadzonego przez lokalnych policjantów.

Wypadek na przejeździe pod Warszawą. Osobówka przewróciła się na bok:

