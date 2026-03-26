Batalia o autobus 521 w Warszawie zakończona. Rafał Trzaskowski podjął ostateczną decyzję

Kontrowersyjne plany Zarządu Transportu Miejskiego

Od połowy kwietnia Zarząd Transportu Miejskiego zamierzał wprowadzić radykalne cięcia na trasie łączącej Falenicę z Dworcem Centralnym. Zamiary urzędników spotkały się jednak z natychmiastowym oporem lokalnych władz. Zdecydowane pisma wzywające do pozostawienia obecnego rozkładu wysłali burmistrz Pragi-Południe Tomasz Kucharski oraz przewodniczący rady dzielnicy Wawer Michał Żebrowski. Według oceny tego drugiego proponowane skrócenie trasy było inicjatywą z piekła rodem, ale naciski społeczne przyniosły ostatecznie pożądany skutek.

Podczas niedawnego spotkania z radnymi dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego odniosła się do napływających skarg. Katarzyna Strzegowska argumentowała proponowane zmiany koniecznością dostosowania siatki połączeń do utrudnień na kolei:

„Dostaliśmy petycję, pochylimy się nad nią. Mamy świadomość pewnych uciążliwości dla pasażerów po skróceniu wszystkich kursów linii 521 do Ronda Wiatraczna, ale wycofanie autobusów z odcinka do Dworca Centralnego pozwoli nam zagęścić kursy na jej trasie przy nieczynnych torach między Falenicą a Wawrem”

Autor: Kamil Durajczyk

Prezydent stolicy zainterweniował osobiście wczoraj po południu, tuż po spotkaniach odbywających się na terenie Wawra. Zareagował on między innymi na prasowe publikacje, które gromadziły opinie okolicznych burmistrzów i radnych. Wśród rozmówców nie znalazła się absolutnie ani jedna osoba popierająca urzędniczą koncepcję cięć.

Rafał Trzaskowski ogłasza komunikacyjny kompromis w Wawrze

Ostateczne postanowienia zapadły po serii bezpośrednich rozmów, a sternik warszawskiego ratusza oficjalnie przekazał pomyślne wieści dla pasażerów. Rafał Trzaskowski wydał stanowcze oświadczenie w tej sprawie:

„Linia 521 wciąż będzie kursowała na trasie Falenica - Dworzec Centralny. Po wczorajszych spotkaniach z mieszkańcami Wawra, zarządem dzielnicy i ZTM podjąłem taką decyzję”

Do powyższych słów gospodarz miasta dopowiedział również wyjaśnienie kontekstu trwających prac infrastrukturalnych:

„Przebudowa torów, która będzie trwać do 2028 r., wiąże się niestety z dużymi utrudnieniami dla mieszkańców warszawskiego Wawra. A my robimy wszystko, żeby te utrudnienia były jak najmniej uciążliwe.”

Aby zminimalizować negatywne skutki modernizacji infrastruktury, drogowcy opracowali specjalny plan uruchomienia komunikacji zastępczej. Do obsługi pasażerów skierowane zostaną dodatkowe pojazdy, a te już kursujące mają pojawiać się na przystankach znacznie częściej. Prezydent Warszawy jednoznacznie uspokoił nastroje lokalnej społeczności, prezentując docelowy schemat przewozów:

„Wsłuchaliśmy się w głosy mieszkańców, linia 521 będzie kursowała na trasie Falenica – Rondo Wiatraczna co 7,5 minut w szczycie, a do Dworca Centralnego tak jak obecnie, czyli co 30 minut”

Realizacja długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji zarządzanej przez PKP PLK wystartuje już w tym kwietniu. Prace na linii otwockiej przyniosą rozbudowę infrastruktury z dwóch do czterech torów, trwale separując pociągi podmiejskie od dalekobieżnych. Ekipy budowlane wydrążą siedem nowych korytarzy podziemnych dla przechodniów, a w Radości i Falenicy powstaną specjalne bezkolizyjne węzły integrujące ruch autobusowy z kolejowym.