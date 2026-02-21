Biedronka zajmuje lokal po konkurencji. Ten nietypowy sklep otworzą na Ursynowie

Nowy najemca lokalu na Imielinie

Jeronimo Martins Polska błyskawicznie zagospodarowało przestrzeń handlową zwolnioną przez sieć Carrefour. Obecnie wewnątrz pawilonu prowadzone są zaawansowane prace adaptacyjne, mające na celu dostosowanie lokalu do standardów nowego operatora. Ze względu na specyfikę budynku, nie powstanie tu klasyczny, wolnostojący dyskont. Standardowe markety tej sieci dysponują zazwyczaj salą sprzedaży o powierzchni przekraczającej 800 metrów kwadratowych. Punkt przy ulicy Polinezyjskiej będzie o ponad połowę mniejszy, co wymusza na właścicielu zastosowanie kompaktowego układu oraz ścisłą selekcję asortymentu. Przedstawiciele firmy zapewniają jednak, że mimo mniejszego metrażu, sklep zachowa pełną funkcjonalność i nowoczesny charakter.

Inwestycja ta stanowi kolejny etap zagęszczania sieci sprzedaży na terenie Ursynowa. Warto przypomnieć, że w grudniu ubiegłego roku oddano do użytku sklep w nowym centrum handlowym przy ulicy Koprowskiego, obsługujący dynamicznie rozbudowujące się osiedla w rejonie ulicy Kłobuckiej. Lokalni klienci mieli już okazję zapoznać się z tym specyficznym formatem, ponieważ podobna mała placówka z powodzeniem funkcjonuje w pawilonie przy ulicy Herbsta.

Czym wyróżnia się format Ultra Mini?

Na czym dokładnie polega specyfika pomniejszonych marketów i do kogo są one skierowane? Szczegóły strategii Jeronimo Martins Polska przybliża w wypowiedzi dla „Super Expressu” Martyna Krakowiak, starsza menadżerka sprzedaży w sieci Biedronka.

− Biedronki Ultra Mini to sklepy zlokalizowane w centrach miast, na osiedlach i w pobliżu biurowców, projektowane z myślą o szybkim i wygodnym zakupie najpotrzebniejszych produktów. Oferują starannie wyselekcjonowany asortyment codziennego użytku, w tym świeże artykuły „na już”, takie jak kanapki, szybkie propozycje lunchowe, soki czy napoje. Mniejsza powierzchnia oznacza ograniczoną liczbę SKU, mniejsze, ale częstsze dostawy oraz prosty układ sklepu, który ułatwia szybkie wejście i wyjście. W Warszawie działa już niemal 50 takich placówek. Format ten, przede wszystkim, uzupełnia strategię ekspansji tam, gdzie większy format byłby niepraktyczny. Dzięki temu możemy zwiększać dostępność i wzmacniać obecność w gęstej zabudowie miejskiej bez konieczności oczekiwania na rozwój większych przestrzeni. Jako sieć planujemy dalszy rozwój formatu Ultra Mini w Warszawie i innych dużych miastach, kierując się przede wszystkim gęstością zaludnienia oraz charakterem okolicy (osiedla mieszkaniowe, dzielnice biurowe, centra miast z dużym ruchem pieszych). Sklep przy ul. Polinezyjskiej 10 w Warszawie jest obecnie w trakcie prac adaptacyjnych wewnątrz budynku. Otwarcie planowane jest na połowę marca, po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód − czytamy.

Kiedy pierwsi klienci zrobią zakupy?

Harmonogram prac zakłada szybkie udostępnienie placówki mieszkańcom Imielina. Jeżeli proces remontowy oraz procedury administracyjne przebiegną bez zakłóceń, otwarcie sklepu przy ulicy Polinezyjskiej 10 nastąpi w połowie marca. Będzie to powrót handlu spożywczego pod ten adres, tym razem pod szyldem z owadem w logo.

