Bili, grozili i kazali małoletnim klęczeć. Zapadł wyrok dla oprawców

Rozbój i pobicie nastolatków

Według ustaleń śledczych do zdarzenia doszło 9 maja 2023 roku w Chudku w gminie Kadzidło. Wówczas 17-letni Tomasz Kamil A. i 19-letni Bartłomiej G. mieli zaatakować trzech małoletnich chłopców. Sprawcy bili nastolatków po twarzy i brzuchu, grozili im i żądali pieniędzy. Na tym jednak nie poprzestali.

- Nakazali im przeprosiny w pozycji klęczącej oraz wzajemne zadawanie ciosów - przekazała Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce. Ostatecznie pokrzywdzeni oddali łącznie 150 złotych.

Nagrali wszystko telefonami

Sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniach złożonych przez rodziców pokrzywdzonych chłopców. Śledczy zabezpieczyli też materiał dowodowy. Część zajścia zarejestrowały kamery monitoringu zamontowane przy szkole podstawowej w Chudku. Dodatkowo fragmenty zdarzenia zostały nagrane telefonami komórkowymi samych sprawców.

Śledczy ujawnili jeszcze jedną sprawę

W toku śledztwa ustalono również, że tego samego dnia wcześniej doszło do innego zdarzenia na terenie szkolnej łazienki.

- Pokrzywdzeni Kacper K., Kacper K. oraz Kacper M. dokonali czynu karalnego polegającego na rozboju na osobie Bartosza F. i zaboru pieniędzy w kwocie 100 złotych za zakupiony wcześniej papieros elektroniczny - poinformowała prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Materiały dotyczące nieletnich zostały przekazane do sądu rodzinnego.

Zapadł wyrok

19 maja 2026 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce uznał Tomasza Kamila A. i Bartłomieja G. za winnych wymuszenia rozbójniczego, zmuszania do określonych zachowań oraz doprowadzenia do uszkodzenia ciała. Każdy z oskarżonych usłyszał wyrok roku więzienia oraz grzywnę wynoszącą 1000 złotych. Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kar pozbawienia wolności na dwa lata.

Mężczyźni zostali oddani pod dozór kuratora. Mają także pisemnie przeprosić pokrzywdzonych i wspólnie zapłacić po 500 złotych nawiązki dla każdego z nich. Sąd rozstrzygnął również kwestie kosztów postępowania i zabezpieczonych dowodów. Wyrok został oceniony jako słuszny.