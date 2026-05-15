Boże Ciało 2026 i długi weekend. Tak wyglądają pierwsze prognozy pogody dla Warszawy

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-05-15 11:46

Uroczystość Bożego Ciała, przypadająca w pierwszym tygodniu czerwca, to doskonała okazja na zorganizowanie dłuższego odpoczynku. Zastanawiacie się, czy aura w stolicy pozwoli na komfortowe spędzanie czasu w plenerze? Sprawdzamy najnowsze zapowiedzi synoptyków dla Warszawy na okres od 4 do 7 czerwca.

pogoda

i

Autor: engin akyurt/ Unsplash.com

Długi weekend czerwcowy 2026. Jak zaplanować wolne na Boże Ciało?

Boże Ciało wypada w czwartek, 4 czerwca i będzie to dzień ustawowo wolny od pracy. Aby w pełni wykorzystać dogodny układ kalendarza i zyskać dłuższą przerwę od obowiązków zawodowych, wystarczy złożyć wniosek urlopowy na piątek bezpośrednio po świątecznym dniu. Taki prosty manewr pozwala na cieszenie się aż czterodniowym relaksem, bez konieczności rezygnowania z dużej puli dni wypoczynkowych w skali całego roku.

Prognoza pogody na Boże Ciało w Warszawie

Udany wypoczynek na początku czerwca w dużej mierze wiąże się z korzystnymi warunkami atmosferycznymi. Przeanalizowaliśmy, czy pogoda w Warszawie pozwoli na swobodne przebywanie na świeżym powietrzu. Prognozy długoterminowe, opublikowane przez portal AccuWeather, napawają sporym optymizmem. Mieszkańcy stolicy mogą spodziewać się słońca oraz maksymalnych temperatur wahających się w granicach od 19 do 24°C w terminie od 4 do 7 czerwca.

Pozytywne sygnały płyną również z analiz prezentowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W tygodniu obejmującym dni od 1 do 7 czerwca termometry na Mazowszu pokażą średnio maksymalnie 20°C i minimalnie 11°C. 

Należy mieć jednak na uwadze, że perspektywa długiego weekendu jest jeszcze stosunkowo odległa, a sytuacja pogodowa dynamicznie się zmienia. Najrozsądniejszym krokiem pozostaje więc regularne monitorowanie prognoz. Nie można przy tym bagatelizować ewentualnych ostrzeżeń meteorologicznych publikowanych przez IMGW.

Nowe stacje metra w Warszawie coraz bliżej (maj 2026) - zobacz zdjęcia:

Nowe stacje metra w Warszawie coraz bliżej (maj 2026)
Galeria zdjęć 6
Kościół w Warszawie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To najbardziej stylowa kaplica w stolicy?
Co nas czeka?
Klimat. Jak zmieni się nasze życie? Ile mamy czasu? | CO NAS CZEKA? #6 - prof. Szymon Malinowski
Co nas czeka?
Mediateka.pl
prognoza pogody
długi weekend
Warszawa
boże ciało
pogoda