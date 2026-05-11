Brutalne wymuszenie w Ciechanowie. Bili go, kopali i grozili nożem za rzekomy dług

Dramat mieszkańca powiatu ciechanowskiego rozpoczął się, gdy dwóch napastników zaczęło domagać się od niego zwrotu rzekomego długu. Agresorzy, działając wspólnie, wielokrotnie stosowali wobec niego przemoc fizyczną, brutalnie go bijąc i kopiąc po całym ciele. W celu zastraszenia ofiary posługiwali się nożem, co doprowadziło do powstania ran kłutych na ręce i plecach mężczyzny, a w wyniku pobicia stracił on także dwa zęby. Groźby pozbawienia życia kierowane były nie tylko do niego, ale również do jego partnerki, co ostatecznie zmusiło pokrzywdzonych do przekazania sprawcom łącznej kwoty prawie 20 tysięcy złotych.

Błyskawiczna akcja policji. Sprawcy wymuszenia zatrzymani w Ciechanowie i Płońsku

Po tym, jak ofiara zgłosiła sprawę na policję w tygodniu między 4 a 10 maja, śledczy natychmiast przystąpili do działania. Intensywna praca operacyjna przyniosła efekty już następnego dnia po zgłoszeniu, kiedy to przeprowadzono zatrzymanie podejrzanych o wymuszenie. Starszy z mężczyzn, 36-latek, został ujęty na terenie Ciechanowa, natomiast jego 30-letni wspólnik wpadł w ręce policji w Płońsku. W trakcie przeszukania w miejscu pobytu 30-latka funkcjonariusze znaleźli narkotyki. Na miejscu zatrzymano również trzeciego mężczyznę, 31-latka, u którego także zabezpieczono nielegalne substancje.

Długa lista zarzutów i 3-miesięczny areszt. Napastnikom grozi 10 lat więzienia

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie napastnikom poważnych zarzutów. 36-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego usłyszał aż 12 zarzutów, w tym wymuszenia rozbójniczego, gróźb karalnych oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Jego 30-letni kompan z powiatu płońskiego odpowie za cztery przestępstwa, w tym wymuszenie, groźby i posiadanie środków odurzających. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec obu podejrzanych najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione czyny grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności, a trzeci z zatrzymanych mężczyzn odpowie za posiadanie narkotyków, za co może trafić do więzienia na 3 lata.

Źródło: Policja.pl

Pijany kierowca wypadł z jezdni i wbił się w drzewo. Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala [GALERIA]

3