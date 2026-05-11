Groźny ogień pod Warszawą. Wybuchł w rocznicę wielkiej katastrofy

Pożar w Nadleśnictwie Drewnica. Strażacy opanowali żywioł w Czarnej Strudze

W poniedziałek lasy pod Warszawą stanęły w płomieniach, a groźny żywioł objął swoim zasięgiem około dwa hektary obszaru należącego do Nadleśnictwa Drewnica w okolicach Czarnej Strugi. Natychmiastowa reakcja służb pozwoliła na szybkie opanowanie ognia. Na miejsce zadysponowano 13 jednostek strażaków. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie wydała w mediach społecznościowych oficjalny komunikat informujący o aktualnej sytuacji na miejscu zdarzenia.

„W okolicach Czarnej Strugi doszło do pożaru lasu Nadleśnictwa Drewnica o powierzchni około 2 ha. Aktualnie w działaniach gaśniczych bierze udział 13 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Pożar został zlokalizowany i na ten moment nie rozprzestrzenia się”

„Apelujemy o zachowanie ostrożności oraz nieutrudnianie dojazdu służbom ratowniczym. Przypominamy, że przy obecnych warunkach atmosferycznych nawet niewielkie zarzewie ognia może doprowadzić do poważnego pożaru lasu”

Akcja ratunkowa trwa, bo strażacy dogaszają całe pogorzelisko i przeszukują leśną ściółkę, aby wykluczyć obecność ukrytych ognisk mogących ponownie wywołać pożar.

Dramatyczna rocznica katastrofy z 1976 roku. Wtedy z dymem poszło 200 hektarów lasu

Poniedziałkowe wydarzenia zbiegły się w czasie z 50. rocznicą jednego z najpotężniejszych pożarów w historii tego regionu. Dokładnie 11 maja 1976 roku żywioł strawił w Nadleśnictwie Drewnica aż 200 hektarów lasów, w szczytowym momencie akcji gaśniczej z płomieniami walczyło wtedy aż 1700 osób.