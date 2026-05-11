Zapisy na Poland Business Run 2026. Jak wziąć udział w wyjątkowej akcji?

Jubileuszowa edycja Poland Business Run 2026 – kluczowe informacje

Tegoroczna, piętnasta edycja imprezy to wspaniała okazja do celebrowania 15 lat pomagania przez aktywność fizyczną. Motto „Pobiegniesz, pomożesz!” doskonale odzwierciedla cel zawodów, które od długiego czasu zrzeszają biznes wokół szczytnej idei. Pieniądze zebrane z opłat startowych w 100 procentach trafiają do Fundacji Poland Business Run, finansującej wózki, protezy, wsparcie psychologiczne oraz rehabilitację dla potrzebujących.

Najistotniejsze szczegóły Poland Business Run 2026:

Start rejestracji: 12 maja 2026 r.

Zakończenie rejestracji: 10 czerwca 2026 r. (bądź w momencie wyczerpania puli na zawody stacjonarne).

Zasady: Sztafeta pięcioosobowych ekip.

Dystans: Każdy zawodnik ma do przebiegnięcia 4 km (razem 20 km na całą drużynę).

Zapisy: Formularz zgłoszeniowy i dokładne dane można znaleźć na oficjalnej witrynie wydarzenia.

Warto pospieszyć się z rejestracją, bo w poprzednich edycjach miejsca na biegi stacjonarne znikały błyskawicznie.

Poland Business Run łączy środowisko od kilkunastu lat

Poland Business Run to coś znacznie ważniejszego niż zwykłe zawody. To fenomen o charakterze społecznym, pokazujący, że odpowiedzialność biznesu może przynieść bardzo konkretną pomoc. Przedsiębiorstwa, które zgłaszają swoich pracowników, dbają o ich kondycję i zgranie zespołu, ale przede wszystkim angażują się w wielką akcję dobroczynną.

W zeszłym roku, dzięki udziałowi 46 tysięcy osób, Fundacja Poland Business Run wsparła 159 podopiecznych. Przez minione 15 lat pomoc otrzymało już niemal 1400 osób.

– To dla nas wyjątkowa, jubileuszowa edycja, która skłania do wielu wspomnień. Jedne z najpiękniejszych historii dotyczą osób, które trafiają na Poland Business Run trochę przypadkiem – zapisują się, bo zachęciła ich firma, choć wcześniej bieganie nie było im bliskie. Potem okazuje się, że odkrywają sportowe emocje, radość z aktywności i chcą biegać dalej, startując w kolejnych zawodach. Przez 15 lat uzbierały się tysiące takich historii i ogromnie cieszy nas, że tak wiele osób przełamuje własne bariery, by pomagać razem z nami! – mówi Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.

Terminarz Poland Business Run 2026

Piętnasta edycja wydarzenia odbędzie się stacjonarnie w dwóch ośrodkach oraz w wersji online, co daje każdemu szansę na włączenie się do akcji.

Pierwsze zmagania wystartują w Warszawie. Bieg w stolicy zaplanowany jest na 30 sierpnia 2026 roku. Początek o 9:30 na płycie Lotniska Bemowo, które znowu przyjmie rzesze biegaczy chętnych do niesienia wsparcia.

Tydzień po zawodach w stolicy, czyli 5 i 6 września 2026 roku, rywalizacja przeniesie się do stolicy Małopolski. Krakowska trasa jak zwykle pobiegnie w okolicach pięknych Błoń, gdzie dziesiątki tysięcy uczestników wykreuje wyjątkową atmosferę zwieńczenia Poland Business Run.

- To, że Poland Business Run po 15 latach wciąż się rozwija i przyciąga kolejne osoby, najlepiej pokazuje, jak wyjątkowe stało się to wydarzenie. Chcemy, aby jak najwięcej uczestników mogło pobiec razem z nami, wspierać beneficjentów Fundacji i poczuć atmosferę wspólnego działania, która od lat wyróżnia ten bieg - podkreśla Kamil Bąbel, dyrektor projektu Poland Business Run.

Atrakcje w Krakowie i Warszawie nie tylko dla biegaczy

Twórcy imprezy dbają o to, żeby mógł w niej wziąć udział każdy, bez względu na formę sportową. Właśnie z tego powodu oprócz tradycyjnej sztafety zorganizowano inne formy ruchu:

PBR Walk: Spacer zespołowy na dystansie 4 kilometrów. To doskonałe wyjście dla osób, które chcą dołączyć do imprezy, ale wybierają formę rekreacji bez rywalizacji o wynik.

PBR Kids: Dedykowane wyścigi dla najmłodszych uczestników, które poprzez zabawę wprowadzają maluchy w sport i zachęcają do dobroczynności.

W biegowych strefach w obu miastach powstaną również rodzinne pikniki oferujące mnóstwo rozrywek. Dzięki temu zmagania są doskonałą okazją do spędzenia czasu z bliskimi, a nie tylko sportowym sprawdzianem.

Wirtualna sztafeta Poland Business Run

Dla osób niemogących dojechać do Krakowa czy stolicy, przygotowano opcję wirtualną. Pomiędzy 31 sierpnia a 6 września 2026 roku każdy ma możliwość pokonania swojego czterokilometrowego dystansu z dowolnego punktu na ziemi.

Zawodnicy rejestrują swoje osiągnięcia używając przeznaczonej do tego aplikacji Poland Business Run, sportowego smartwatcha albo pokonując trasę na bieżni stacjonarnej. Dystans można przebiec, przespacerować, a także przejść z kijami do nordic walkingu. Czas całego zespołu liczy się po pokonaniu trasy przez wszystkich jego zawodników, co uwydatnia charakter drużynowy rywalizacji. Taka opcja świetnie sprawdzi się u pracowników firm rozsianych w różnych zakątkach, a także osób pracujących w trybie home office.

Czym jest Fundacja Poland Business Run?

Akcja rozpoczęła się dwanaście lat temu w stolicy Małopolski jako inicjatywa społeczna, a z czasem przerodziła w wydarzenie na skalę całego kraju. Dzisiaj Fundacja należy do grona najbardziej znanych podmiotów charytatywnych w Polsce. Jej cel to nie tylko tworzenie biegu. Organizacja inicjuje też cykliczne programy wsparcia i akcje edukacyjne, a także spaja środowisko biznesowe wokół szlachetnej misji, udowadniając, że działając w zespole można zmieniać rzeczywistość.