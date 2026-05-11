Pielęgniarka z Warszawy ma glejaka. Niepełnosprawna córka walczy o jej życie

Zofia choruje na złośliwy nowotwór mózgu

W październiku 2025 roku u Zofii zdiagnozowano bardzo agresywnego guza – glejaka wielopostaciowego WHO G4. Lekarze przeprowadzili operację jego wycięcia, a tuż przed końcem 2025 roku kobieta weszła w fazę leczenia uzupełniającego, obejmującego radioterapię i przyjmowanie chemii w formie doustnej. W lutym 2026 roku pacjentka zamknęła pierwszy z sześciu zaplanowanych etapów terapii preparatem Temodal. Jej jedyną nadzieją na zauważalne przedłużenie i poprawę jakości życia jest obecnie zastosowanie zaawansowanej terapii Optune.

Kosztowna terapia Optune bez wsparcia NFZ

Optune to innowacyjne podejście do walki z nowotworami mózgu, którego skuteczność udowodniono w globalnych testach klinicznych. Urządzenie wytwarza pola elektryczne o niskiej intensywności, oddziałując bezpośrednio na komórki nowotworowe - spowalnia ich podziały i sprzyja ich obumieraniu. Terapia wymaga noszenia specjalnego zestawu przez wiele godzin na dobę, przez wiele miesięcy.

Wyniki badań pokazują, że Optune w połączeniu z chemioterapią może realnie wydłużyć życie chorych na glejaka i poprawić jego jakość. W naszym kraju ta metoda niestety nie znajduje się na liście świadczeń refundowanych, a jej całkowity koszt wynosi aż 3 miliony złotych.

Córka z mózgowym porażeniem dziecięcym pomaga mamie

Katarzyna, która od pierwszych dni życia boryka się z mózgowym porażeniem dziecięcym, założyła w internecie zbiórkę na rzecz ratowania ukochanej mamy. Ze względu na swoje fizyczne ograniczenia, nie ma możliwości na co dzień wspierać Zofii w podstawowej egzystencji. Pozyskane fundusze mają więc zabezpieczyć nie tylko terapię, ale też opłacić specjalistyczną opiekę oraz niezbędną rehabilitację dla chorej kobiety.

„Moja Mama wychowała mnie sama, walcząc zawsze o jak największą moją sprawność i przystosowanie do życia – nigdy się nie poddała, chociaż niejednokrotnie było ze mną bardzo ciężko. Dziś to ja z całej siły chcę zawalczyć o Nią” - pisze córka Katarzyna w opisie zbiórki.

Poniżej publikujemy link do zbiórki.

