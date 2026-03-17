Budowa mostu w Warszawie na finiszu. Wiemy, kiedy otwarcie!

Postępy prac przy budowie nowego mostu na Białołęce

- Zakończyło się betonowanie podpór i skrzydeł obiektu, zamontowano stalowe belki konstrukcyjne. Rozpoczął się kolejny etap budowy nowej przeprawy nad Kanałem Żerańskim – relacjonuje Wioleta Rosłoniec, rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Firma Domost, pełniąca rolę wykonawcy, na początku bieżącego roku zamontowała 10 stalowych belek tworzących tzw. ustrój nośny przeprawy. Waga każdej z nich wynosi ok. 26 ton, a długość sięga 41,7 metra, co czyni je kluczowym fragmentem nowej infrastruktury. Dodatkowo na podporach umieszczono specjalne "łożyska garnkowe", odpowiedzialne za przenoszenie obciążeń i umożliwienie bezpiecznych, drobnych ruchów konstrukcyjnych, a także wzniesiono ściany oporowe. Wart 25 mln zł kontrakt zakłada nie tylko budowę samego mostu, ale również modernizację okolicznej infrastruktury, w tym sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej, oświetleniowej oraz deszczowej.

- Do nawierzchni, zamiast tradycyjnego deskowania, zastosowano prefabrykowane płyty betonowe o powierzchni 438 m kw., które mają zintegrowane zbrojenie. Na moście ułożono 120 takich płyt o łącznej wadze ok. 105 ton – przekazuje SZRM.

Rozwiązanie polegające na wykorzystaniu płyt prefabrykowanych, znane już z renowacji Placu Zawiszy, przynosi wymierne korzyści. Skraca ono czas budowy, ponieważ elementy przyjeżdżają na miejsce gotowe do montażu, co eliminuje potrzebę schnięcia betonu na placu. Dodatkowo takie podejście znacząco redukuje ilość generowanych odpadów, gdyż unika się tworzenia i późniejszego usuwania tradycyjnego deskowania.

Kiedy kierowcy pojadą nowym mostem na Płochocińskiej?

Ewelina Degowska, kierująca SZRM, zapowiada, że udostępnienie przeprawy na Białołęce zaplanowano na połowę tego roku. Pierwotny harmonogram zakładał zakończenie robót w maju, jednakże niskie temperatury zimą spowodowały kilkutygodniowe opóźnienie. Przedstawiciele SZRM zapewniają, że poślizg ten nie wygeneruje dodatkowych kosztów ani nie wymusi renegocjacji umowy z wykonawcą.

Przez cały okres prowadzonych dotychczas robót, ruch na ulicy Płochocińskiej odbywał się bez zakłóceń. Sytuacja ulegnie jednak zmianie na początku kwietnia, kiedy wystartują prace polegające na połączeniu nowej konstrukcji z istniejącym układem drogowym. Rzeczniczka SZRM, Wioleta Rosłoniec, uprzedza o potencjalnych niedogodnościach i możliwych tymczasowych zamknięciach drogi, których harmonogram zależy od planów wykonawcy.

Nowo wybudowany most obsłuży ruch dwukierunkowy, co pozwoli na wyłączenie z eksploatacji dotychczasowej, zniszczonej przeprawy. Mimo wcześniejszych koncepcji zakładających renowację starego mostu, obecna Wieloletnia Prognoza Finansowa Warszawy nie zabezpiecza na ten cel żadnych środków. W związku z tym, od czerwca wszystkie pojazdy, włącznie z komunikacją miejską, zostaną skierowane na nowy obiekt, podczas gdy stara infrastruktura posłuży już wyłącznie ruchowi pieszemu.

