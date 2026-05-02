Groźny pożar w garażu na warszawskim Śródmieściu. Sześć zastępów straży w akcji

W podziemnym parkingu zlokalizowanym przy ulicy Fabrycznej w centrum Warszawy zapaliło się auto osobowe.

Do akcji ruszyło sześć wozów strażackich, przedstawiciele grupy operacyjnej miasta oraz funkcjonariusze policji zabezpieczający teren.

Gęsty dym i duży ogień nie doprowadziły do tragedii, a mieszkańcy bloku nie musieli opuszczać swoich mieszkań.

Dokładne okoliczności i przyczyny wybuchu ognia ustalają teraz policyjni technicy.

Poważnie wyglądający incydent miał miejsce w podziemnej hali garażowej pod jednym z budynków przy ulicy Fabrycznej na warszawskim Śródmieściu. Płomienie całkowicie ogarnęły zaparkowany tam pojazd osobowy. Od samego początku sytuacja prezentowała się niezwykle groźnie. Ratownicy po dotarciu na miejsce musieli zmierzyć się z zaawansowanym stadium pożaru maszyny. Dodatkowe utrudnienie stanowiły gęste kłęby dymu, które w błyskawicznym tempie rozprzestrzeniły się po całej zamkniętej przestrzeni.

W zwalczanie żywiołu zaangażowano aż sześć wozów strażackich, a całą operację wspierali specjaliści z grupy operacyjnej miasta. Działania mundurowych wspomagali stołeczni policjanci, których zadaniem było ścisłe zabezpieczenie całego rejonu wokół budynku. Ratownicy priorytetowo potraktowali stłumienie źródła ognia, minimalizację rozchodzącego się zadymienia oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa w pozostałych częściach kompleksu mieszkalnego.

Kiedy ostatecznie udało się zlikwidować płomienie trawiące pojazd, strażacy natychmiast przeszli do intensywnego wietrzenia podziemnych korytarzy. Był to absolutnie niezbędny krok, ponieważ gęsty dym mógł stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lokatorów i przeszkadzał w dalszej pracy ratowników. Dzięki błyskawicznej reakcji służb całą sytuację opanowano w relatywnie krótkim czasie.

Najistotniejszym faktem pozostaje brak jakichkolwiek osób poszkodowanych w wyniku tego zdarzenia. Ogień nie przedostał się na wyższe kondygnacje, co sprawiło, że ewakuacja mieszkańców pobliskich lokali okazała się zbyteczna. Pomimo szybkiego opanowania żywiołu, teren został rygorystycznie zabezpieczony. Służby zajmą się teraz szczegółowym badaniem miejsca incydentu, co pozwoli na wskazanie dokładnych przyczyn powstania pożaru.

Obecnie nie ma jeszcze żadnych oficjalnych informacji o tym, dlaczego pojazd w ogóle zajął się ogniem. Jak podaje serwis Miejski Reporter, sprawa została przekazana w ręce wykwalifikowanych służb, które przeprowadzą oficjalne postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

