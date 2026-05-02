Pożar gigantycznego sklepu w Halinowie! Podczas akcji runął dach! Trwa walka z ogniem

W sobotę (2 maja) po godzinie 15 w Halinowie, przy ulicy Jana Pawła II, wybuchł pożar w sklepie Top Market.

Ogień objął cały budynek o powierzchni około 1500 mkw. W akcji gaśniczej bierze udział kilkanaście zastępów straży pożarnej.

Podczas działań zawaliła się część dachu sklepu, co utrudnia akcję, jednak nikt nie został poszkodowany.

W sobotę (2 maja) tuż po godzinie 15 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze sklepu przy ulicy Jana Pawła II w Halinowie w powiecie mińskim. Na miejsce natychmiast skierowano pierwsze zastępy. Po ich dotarciu okazało się, że ogniem objęty jest sklep Top Market. Pożar bardzo szybko przybrał na sile: ma charakter rozwinięty i obejmuje cały obiekt o powierzchni około 1500 metrów kwadratowych.

Sytuacja na miejscu przez długi czas była nieopanowana. W działaniach gaśniczych uczestniczy 13 zastępów straży pożarnej, a kolejne są w drodze. Strażacy prowadzą intensywne działania, których celem jest opanowanie ognia oraz zabezpieczenie terenu wokół płonącego budynku.

Akcja gaśnicza przebiega w bardzo trudnych warunkach. Podczas działań zawaleniu uległa część dachu obiektu, co dodatkowo zwiększa zagrożenie dla ratowników. Strażacy muszą brać pod uwagę ryzyko dalszego naruszenia konstrukcji budynku, co znacząco utrudnia prowadzenie działań.

Jak czytamy w materiale opublikowanym przez „Miejskiego Reportera”, w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. To najważniejsza wiadomość w kontekście skali pożaru oraz ogromnej powierzchni objętej ogniem.

Na czas prowadzenia akcji gaśniczej zablokowane zostały pobliskie ulice. Nad bezpieczeństwem w rejonie pożaru czuwają policjanci, którzy zabezpieczają teren oraz kierują ruchem. Kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w tej części Halinowa.

Przyczyny oraz dokładne okoliczności pożaru nie są obecnie znane. Zostaną ustalone po zakończeniu działań gaśniczych oraz zabezpieczeniu pogorzeliska.

Pożar autobusu na Wawrze