Budowa nowych stacji metra na Bemowie idzie pełną parą. Zobacz najnowsze zdjęcia z podziemi

Budowa metra M2 na Bemowie: Karolin, Chrzanów i Lazurowa

W zachodniej części Warszawy realizowana jest kolejna faza przedłużania drugiej linii podziemnej kolei. Inwestycja obejmuje budowę trzech przystanków: Lazurowa, Chrzanów i Karolin oraz wielkiej bazy technicznej STP Karolin. Chociaż wcześniej notowano poślizgi w harmonogramie, teraz widać przyspieszenie. Rok po tym, jak maszyny TBM zakończyły drążenie podziemnych korytarzy, ekipy budowlane układają tory i instalują wyposażenie konieczne do ruchu składów. Na wszystkich trzech nowych stacjach ruszyły już także roboty wykończeniowe.

Wizualnie nowe stacje mają być nowoczesne i estetycznie ujednolicone. W projektach postawiono na jasne kolory – dominować będzie biel i szarość w połączeniu z minimalistycznymi akcentami. Każdy przystanek otrzyma indywidualny odcień przewodni: na stacji Karolin będzie to jasnoszary, na Chrzanowie czysta biel, z kolei stacja Lazurowa zyska inną tonację szarości. Te barwy pojawią się także na sufitach zawieszonych nad peronami, które zostaną stworzone z aluminiowych płyt wypełnionych wełną mineralną.

Kiedy otwarcie nowych stacji metra na Bemowie?

Ogromną rolę dla operacyjnego działania całej drugiej linii będzie pełnić Stacja Techniczno-Postojowa Karolin. Stanie się ona drugą, obok STP Kabaty, wielką bazą warszawskiego metra. To w tym miejscu wagony będą garażowane, sprzątane oraz poddawane niezbędnym naprawom i serwisowaniu.

Mimo początkowych problemów terminowych, obecna sytuacja nastraja optymistycznie. Jak informowała w kwietniu rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń, planowany finisz robót budowlanych to 9 listopada 2026 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, pierwsi podróżni pojadą nowym odcinkiem na przełomie 2026 i 2027 roku. Co ciekawe, pierwsze jazdy testowe pociągów na nowej trasie zaplanowano już na nadchodzące miesiące letnie.

Koszt całej rozbudowy bemowskiego odcinka przekracza 3 miliardy złotych. Projekt otrzymał potężny zastrzyk finansowy ze środków europejskich – z unijnego Funduszu Spójności dołożono aż 1,125 miliarda złotych.

