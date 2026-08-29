Gwałtowne burze w sobotę. Ostrzeżenia IMGW

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują wyjątkowo niespokojną aurę w sobotę. Choć na zachodzie Polski można liczyć na słońce i przejaśnienia, wschodnia część kraju musi przygotować się na uderzenie niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Jak podaje IMGW, jeszcze rano w strefie frontu chłodnego pojawią się opady deszczu rzędu 15-25 mm, a wiatr osiągnie do 70 km/h. W niektórych miejscach spadnie również grad.

Najgorsze przyjdzie jednak w godzinach popołudniowych, gdy burze uaktywnią się na wtórnym froncie. Szczególne zagrożenie przewidywane jest na pasie ciągnącym się od Pomorza, przez Warmię i Mazury, Kujawy, Mazowsze, aż po regiony lubelskie i podlaskie. W tych obszarach suma opadów może wynieść 25-30 mm, wiatr w porywach rozpędzi się do 70-80 km/h, a gradziny mogą mieć wielkość nawet 2-3 cm.

- Dziś pogoda będzie dość dynamiczna. Początkowo sporo chmur, ale od zachodu pojawiać się będą coraz większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a głównie we wschodniej połowie kraju również burze. Lokalnie może spaść 15–30 mm deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km/h. Temperatura maksymalna od 19–21°C na północy, około 23°C w centrum, do 26°C na południu. W rejonach podgórskich Małopolski i Podkarpacia początkowo porywy do 70 km/h, a wysoko w górach do 80 km/h

- przekazuje IMGW.

Alerty IMGW dla 12 województw. Komunikaty RCB

IMGW zdecydowało się na wydanie alertów I i II stopnia aż dla 12 regionów w Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa włączyło się do działań, wysyłając komunikaty SMS do obywateli w trzech województwach.

Ostrzeżenie pomarańczowe (II stopnia) przed zjawiskami burzowymi dotyczy województwa wielkopolskiego.

przed zjawiskami burzowymi dotyczy Ostrzeżenie żółte (I stopnia) przed burzami obejmuje województwa: opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie oraz fragmenty łódzkiego, lubelskiego i pomorskiego.

W wyznaczonych strefach burzowych spodziewane są intensywne deszcze od 30 do 40 mm, z lokalnymi szczytami nawet do 50 mm, a wiatr w porywach osiągnie 75 km/h. Należy liczyć się również z opadami gradu. Te ostrzeżenia pozostają w mocy do godziny 21:00 w sobotę.

Ponadto w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i fragmentach warmińsko-mazurskiego do godziny 10:00 rano w sobotę obowiązują alerty przed ulewami z burzami.

Lejki kondensacyjne w Polsce? Analiza ekspertów

Rozwój wydarzeń śledzi również Sieć Obserwatorów Burz. Według specjalistów nasz kraj znajduje się pod wpływem niżu znad Skandynawii, a przemieszczający się front stwarza dogodne środowisko do powstawania gwałtownych incydentów pogodowych.

- W sobotę zagrzmieć może w zdecydowanej większości kraju. (...) Największe szanse na punktowe burze z lokalnie intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem, a także ryzykiem rozwoju superkomórek wystąpi w obszarze NWL. W ciągu dnia w napływającej, wilgotnej i niestabilnej masie powietrza mogą się pojawić także lejki kondensacyjne. Same burze będą najwyżej umiarkowanej siły. Niewykluczone, że towarzyszyć im będzie opad gradu do 2/3 cm średnicy – możliwa będzie akumulacja opadu przez niewielką prędkość ruchu burz

- poinformowała Sieć Obserwatorów Burz.

WOT w pełnej gotowości. Szef MON wydał decyzję

Niebezpieczna pogoda sprawiła, że minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, zarządził podwyższenie stanu gotowości dla jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.

- Podnosimy gotowość WOT związku z zapowiedziami długotrwałych opadów deszczu, silnego wiatru i burz. Alert nie oznacza automatycznego skierowania żołnierzy do działań. Pozwala jednak skrócić czas reakcji oraz przygotować siły i środki do udzielenia pomocy tam, gdzie może być potrzebna

- zakomunikował szef MON na platformach społecznościowych.

Wydany komunikat, ważny przez dwie doby, precyzuje maksymalny czas, w jakim poszczególne brygady muszą odpowiedzieć na wezwanie:

Mobilizacja w czasie do 6 godzin obejmuje:

7 Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej

8 Kujawsko-Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej

12 Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej

13 Śląską Brygadę Obrony Terytorialnej

15 Lubuską Brygadę Obrony Terytorialnej

16 Dolnośląską Brygadę Obrony Terytorialnej

17 Opolską Brygadę Obrony Terytorialnej

Mobilizacja w czasie do 24 godzin dotyczy:

11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej