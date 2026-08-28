Ostatnie pożegnanie Wandy Traczyk-Stawskiej. Data i miejsce pogrzebu

Nabożeństwo żałobne zaplanowano na poniedziałek, 31 sierpnia, na godzinę 13:30, a odbędzie się ono w kościele Świętego Krzyża zlokalizowanym przy Krakowskim Przedmieściu w stolicy.

Po zakończeniu mszy zgromadzeni przeniosą się na Cmentarz Ewangelicko-Augsburski przy ulicy Młynarskiej. Złożenie ciała do grobu zaplanowano w przybliżeniu na godzinę 15:30. W ostatniej drodze bohaterce będzie towarzyszyć między innymi marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska.

Kim była Wanda Traczyk-Stawska?

Wanda Traczyk-Stawska, posługująca się w konspiracji pseudonimem „Pączek”, służyła w szeregach Armii Krajowej i walczyła w Powstaniu Warszawskim. Po zakończeniu wojny poświęciła się pracy pedagogicznej, ucząc kolejne pokolenia. W uznaniu dla jej zasług, władze stolicy nadały jej tytuł Honorowej Obywatelki Warszawy.

Przedstawiciele Centrum Informacyjnego Senatu zaznaczyli w swoim komunikacie, że była ona uosobieniem heroizmu, wierności własnym przekonaniom oraz dbałości o zachowanie narodowej pamięci. W swojej działalności społecznej zawsze akcentowała ogromną wagę szczerości, wzajemnego wsparcia oraz poszanowania godności każdej osoby.