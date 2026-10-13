Był legendą polskiej onkologii. Nie żyje prof. Andrzej Kułakowski

Prof. Andrzej Kułakowski był jednym z pionierów nowoczesnej chirurgii onkologicznej w Polsce.

Przez lata kierował kliniką i pełnił funkcję dyrektora Instytutu w Warszawie.

W 2025 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Warszawy. Został także odznaczony Orderem Orła Białego.

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Ponad 70 lat pracy dla polskiej onkologii

Prof. Andrzej Kułakowski urodził się 10 sierpnia 1929 r. w Warszawie. W czasie niemieckiej okupacji prof. Kułakowski uczył się na tajnych kompletach i działał w podziemnym Harcerstwie Polskim. Następnie służył w Armii Krajowej. Po wojnie ukończył Liceum im. Stefana Batorego i studia medyczne w Warszawie.

Zawodowo związał się z Narodowym Instytutem Onkologii w 1953 r. Przez kolejne dekady pracował na rzecz rozwoju placówki, kierował kliniką, był zastępcą dyrektora, a w latach 1991-1998 stał na czele Instytutu. W 1993 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Jego działalność miała ogromne znaczenie dla rozwoju leczenia nowotworów w Polsce. Współtworzył nowoczesną chirurgię onkologiczną i rekonstrukcyjną, rozwijał metody leczenia nowotworów piersi, głowy i szyi oraz jamy brzusznej. Angażował się także w kształcenie lekarzy i rozwój specjalizacji.

Nie tylko leczenie, ale także jakość życia pacjentów

Profesor był jednym z twórców Polskiej Szkoły Onkologii i założycielem Sekcji Chirurgii Onkologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, z której wywodzi się Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej. Wspólnie z dr Krystyną Miką rozwijał podstawy nowoczesnej rehabilitacji onkologicznej w Polsce. Wspierał również ruch Amazonek i inicjatywy służące pacjentom po leczeniu nowotworów.

Narodowy Instytut Onkologii podkreślił, że prof. Kułakowski patrzył na leczenie szerzej niż tylko przez pryzmat walki z chorobą. Ważne były dla niego również jakość życia chorych i ich powrót do codziennego funkcjonowania.

Walczył w czasie wojny, po latach został Honorowym Obywatelem Warszawy

Za zasługi dla medycyny, działalność społeczną i wkład w rozwój polskiej nauki otrzymał liczne odznaczenia, w tym Krzyż Komandorski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą oraz Order Orła Białego. 26 czerwca 2025 r. został Honorowym Obywatelem Warszawy.

„Warto być w życiu przyzwoitym”

Narodowy Instytut Onkologii, informując o śmierci profesora, przypomniał słowa, które wypowiedział podczas odbierania tytułu Honorowego Obywatela Warszawy.

„Warto być w życiu przyzwoitym” - mówił wówczas prof. Kułakowski.Te słowa dobrze oddają wartości, którymi kierował się w życiu.