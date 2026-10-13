Kamila Kolińska (Zocharett) żegna się z czytelnikami

Genevieve, Benjamin, Dominick i Ronnie – bohaterowie, których losy czytelnicy śledzili na kartach kolejnych powieści, doczekali się finału swoich historii. Seria „No Better Friends” to opowieść o przyjaźni, miłości, trudnych wyborach i emocjach, które towarzyszą wchodzeniu w dorosłość. Teraz nadszedł czas, by symbolicznie pożegnać się z Cleveland – miejscem, w którym rozgrywały się losy bohaterów.
Z tej okazji Wydawnictwo Harde zaprasza na spotkanie z autorką cyklu, Kamilą Kolińską, zatytułowane „Pożegnanie z Cleveland”. Wydarzenie będzie okazją do wspólnego powrotu do świata serii, rozmowy o kulisach jej powstawania oraz emocjach towarzyszących pisaniu ostatniego tomu.
Jak narodził się pomysł na tę historię? Który z bohaterów okazał się dla autorki największym wyzwaniem? Czy trudno było postawić ostatnią kropkę i pożegnać postacie, które towarzyszyły jej przez tak długi czas? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznają uczestnicy spotkania.
Nie zabraknie również przestrzeni na pytania od czytelników, wspólne zdjęcia i autografy. Będzie to wyjątkowa okazja, by jeszcze raz zanurzyć się w świecie „No Better Friends” i wspólnie z autorką zamknąć ważny rozdział tej literackiej przygody.
Szczegóły wydarzenia:
- Data: 14 października 2026 r. (środa)
- Godzina: 18:00
- Miejsce: Warszawa, Elektrownia Powiśle, Chillout Zone
- Partner wydarzenia: Księgarnie Świat Książki
O serii „No Better Friends”
„No Better Friends” to czterotomowa seria autorstwa Kamili Kolińskiej, wydana przez Wydawnictwo Harde. Na cykl składają się powieści:
- „Genevieve nie mówiła wszystkiego”
- „Benjamin nie potrafił zapomnieć”
- „Dominick nie zamierzał odpuścić”
- „Ronnie nie wierzyła w przyszłość”
Każdy tom przybliża historię kolejnego bohatera, tworząc wielowątkową opowieść o relacjach, sekretach, uczuciach i poszukiwaniu własnej drogi.
„Pożegnanie z Cleveland” to nie tylko spotkanie autorskie, ale przede wszystkim okazja do wspólnego świętowania zakończenia serii i podziękowania czytelnikom za to, że przez cztery tomy byli częścią tej historii.