15-latek odebrał życie 37-letniej woźnej. Bliscy pożegnali Darię z Leszczydołu-Nowin

37-letnia kobieta straciła życie 8 października w wyniku ataku nożownika na terenie placówki edukacyjnej w Leszczydole-Nowinach.

We wtorek 13 października bliscy pożegnali zmarłą tragicznie matkę dwójki dzieci.

W sieci zorganizowano zbiórkę charytatywną, która ma wesprzeć bliskich ofiary w tym trudnym czasie.

Pogrzeb 37-letniej Darii. Woźna z Leszczydołu-Nowin spoczęła na cmentarzu

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w południe w kościele w Leszczydole-Nowinach. Godzinę wcześniej zgromadzeni odmówili różaniec w intencji zmarłej.

Przed ołtarzem ustawiono trumnę z ciałem Darii oraz jej fotografię. W świątyni zgromadzili się najbliżsi 37-latki, mieszkańcy okolicy, księża z innych parafii i przedstawiciele szkoły, w której pracowała. Podczas kazania ksiądz podkreślał, że Daria zginęła, wykonując swoje obowiązki, a jej postawa mogła uchronić inne osoby przed atakiem. Zaznaczył, że oddała życie za drugiego człowieka.

Duchowny mówił również o ogromnym bólu po stracie. Przywołał słowa: „Zgasło słońce, ale nie zgasło na zawsze”, zachęcając żałobników, by mimo cierpienia nie tracili nadziei i wierzyli, że dobro zwycięży nad złem. Wspomniał także o modlitwie za sprawcę tragedii.

Szczególne słowa wsparcia skierował do męża Darii i jej dzieci. Wierni w skupieniu słuchali kazania, a ciszę w kościele co chwilę przerywał szloch. Po mszy kondukt pogrzebowy wyruszył na cmentarz przy ul. Pułtuskiej w Wyszkowie. Zgodnie z wolą rodziny uszanowaliśmy prywatność najbliższych zmarłej i nie wykonywaliśmy zdjęć podczas uroczystości.

Morderstwo w szkole. 15-latek śmiertelnie ranił woźną nożem

Do tragedii doszło rano 8 października w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem. Daria rozmawiała z matką jednego z uczniów o przygotowaniach do szkolnego święta, gdy do budynku wszedł 15-latek uzbrojony w nóż. Zaatakował trzy osoby. Mimo podjętej reanimacji 37-letniej woźnej nie udało się uratować. Ranni zostali również dyrektor szkoły i nauczycielka. Dyrektor obezwładnił napastnika, a następnie zatrzymała go policja.

W dniu pogrzebu Darii przed szkołą nadal obecni byli policjanci. Pod budynkiem płonęły znicze, które mieszkańcy zapalili na znak pamięci o tragicznie zmarłej 37-latce.

Wsparcie dla rodziny Darii. Internauci wpłacają pieniądze

Daria osierociła dwóch synów. Po tragedii poruszeni jej losem mieszkańcy i internauci postanowili wesprzeć pogrążoną w żałobie rodzinę. Za zgodą męża zmarłej uruchomiono zbiórkę pieniędzy. Zgromadzone środki mają pomóc bliskim w pokryciu bieżących wydatków, zapewnieniu rodzinie wsparcia psychologicznego i zabezpieczeniu potrzeb dzieci.