Każdy zna to miejsce z lektury szkolnej. Dziś tuż obok powstaje jeden z najbardziej luksusowych apartamentowców

To tu odbijali "Rudego"

Villa Bogoria to luksusowa rezydencja powstająca w sąsiedztwie Ogrodu Krasińskich w warszawskim Śródmieściu. To znakomita lokalizacja położona tuż obok stacji metra M1 Ratusz Arsenał, placu Bankowego, ale też innej niezwykle wyjątkowej przestrzeni odznaczonej w najnowszej historii Polski - chodzi o miejsce akcji zbrojnej Szarych Szeregów pod Arsenałem w 1943 roku opisane w słynnej książce "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego.

Villa Bogoria powstała na miejscu przedwojennego Pasażu Simonsa zniszczonego w czasie powstania warszawskiego, a zaokrąglony narożnik nowego apartamentowca stanowi nawiązanie do architektury tamtego budynku.

20-metrowy prywatny basen w apartamentowcu w centrum Warszawy

Teraz inwestycja wchodzi w końcowy etap realizacji. Obecnie trwają ostatnie prace w częściach wspólnych, w tym w rozbudowanej strefie wellness przeznaczonej wyłącznie dla mieszkańców tej niezwykłej nieruchomości. Zajmie ona niemal 500 metrów kwadratowych, a jej centralnym elementem jest przestrzeń z 20-metrowym basenem wyposażonym w system dysz masujących.

Uzupełniają ją osobne jacuzzi, sauna fińska, łaźnia parowa, zaprojektowany basen schładzający typu cold plunge oraz siłownia ze strefą do pilatesu. Wszystkie te udogodnienia będą dostępne dla mieszkańców zaledwie 38 apartamentów. Cena za metr kwadratowy wynosi w przypadku tej nieruchomości nawet 72 tys. złotych. Mimo to wiele z nich zostało już sprzedanych.

Villa Bogoria ma sześć kondygnacji nadziemnych i dwie podziemne. Projekt łączy reprezentacyjny charakter lokalizacji z rozwiązaniami charakterystycznymi dla segmentu superpremium. W apartamentach zastosowano m.in. system zarządzania budynkiem HMS, który umożliwia integrację różnych instalacji i urządzeń w ramach jednego systemu.

Był Pasaż Simonsa - będzie Villa Bogoria:

11