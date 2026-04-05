Było kino, jest Biedronka. Historia słynnej warszawskiej Feminy

Kultowe kino zamienione w dyskont

To miejsce - chociażby za sprawą nazwy zespołu przystankowego - kojarzą niemal wszyscy mieszkańcy Woli i znaczna część Warszawiaków. Chodzi oczywiście o słynne kino Femina zlokalizowane na pograniczu Śródmieścia i Woli, przy alei Solidarności 115, które dziś jest już niestety kinem tylko z nazwy.

Od końca 2016 roku, a więc już od blisko dekady pod tym adresem znajduje się popularny dyskont sieci Biedronka. Niegdysiejsza świątynia sztuki i rozrywki stała się więc świątynią komercji. Jaka jest historia tego adresu na mapie stolicy?

Kino wśród murów getta

Kino Femina powstało przy ówczesnej ulicy Leszno tuż przed wybuchem II wojny światowej, w 1938 roku. W czasie okupacji budynek znalazł się na obszarze warszawskiego getta, ale zachował swą artystyczną funkcję, stając się siedzibą polskiego Teatru Femina. Jego dyrektorem artystycznym i literackim był Jerzy Jurandot, a dyrektorem muzycznym i kierownikiem orkiestry – Iwo Wesby. Femina słynęła z wysokiego poziomu artystycznego i ubarwiała mroczne życie w warszawskim getcie.

Kamienica, w której mieściła się Femina przetrwała powstanie warszawskie, jednak kino powróciło dopiero w 1958 roku. Sala kinowa mogła wówczas pomieścić ponad 600 widzów. Pierwszym wyświetlonym filmem były słynne „Zakazane piosenki”.

Okres III RP to czas przewijania się przez Feminę kolejnych sieci multipleksów oraz gruntownej modernizacji. W połowie lat 90 w Feminie powstały cztery mniejsze sale, przez co kino stało się pierwszym warszawskim multipleksem i w tej formule wystartowało 21 czerwca 1996 pokazem filmu Mission: Impossible.

21 września 2014 kino zakończyło działalność. Ostatnim, jakże symbolicznym filmem granym w tym miejscu było Miasto 44.

Nowy właściciel obiektu, Jeronimo Martins Polska, planował zorganizować w tym miejscu przestrzeń łączącą sklep z kinem, jednak ostatecznie z tych pomysłów nic nie wyszło, a w miejscu dawnego kina powstał sklep Biedronki. O przeszłości tego miejsca przypomina tylko zabytkowy neon wiszący nad wejściem głównym i wystawa ulokowana w holu wejściowym.

