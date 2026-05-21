Dramatyczne sceny pod Piasecznem. Porażony 13-latek spadł ze słupa wysokiego napięcia

Dramatyczne zdarzenie w Żabieńcu

O zdarzeniu, do którego doszło 10 maja przy ul. Rybackiej w Żabieńcu, poinformował jako pierwszy Miejski Reporter. Z jego informacji wynika, że 13-latek wspiął się na słup wysokiego napięcia w okolicy miejscowego stadionu. Po porażeniu prądem spadł z dużej wysokości.

Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które zabrały nastolatka do szpitala. Był w stanie krytycznym. Wyjaśnieniem pełnych okoliczności tego dramatycznego zdarzenia zajmują się lokalni funkcjonariusze. Sprawa trafiła też do sądu rodzinnego.

Powołując się na wstępne ustalenia, Miejski Reporter podał, że chłopak mógł wspiąć się na słup, by zaimponować zebranym tam znajomym.

To kolejny dramatyczny przykład tego, jak niebezpieczne mogą być pozornie "niewinne" wyzwania i próby popisania się przed rówieśnikami. Linie wysokiego napięcia stanowią w podobnych sytuacjach śmiertelne zagrożenie. Tereny infrastruktury energetycznej nie są miejscem do zabawy - nawet jeden błąd może mieć tragiczne konsekwencje.

