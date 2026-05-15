Charakterystyczne wiaty znikną ze stacji metra Centrum. Od prawie 30 lat stały w tym miejscu

Zadaszenia metra Centrum do wymiany. Emerytura po blisko trzech dekadach

Charakterystyczne, półkoliste zadaszenia nad wejściami do stacji I linii metra w Warszawie, takich jak Centrum, czy Politechnika, są rozpoznawalnym elementem krajobrazu. Wykonane z niebieskiego poliwęglanu i stali, od 1998 roku służyły pasażerom, choć pierwotnie miały być rozwiązaniem tymczasowym. Teraz te konstrukcje, po blisko 30 latach użytkowania, mają zostać zastąpione.

Zmiany dotkną najpierw północnych wejść na stację Centrum. Chodzi o 4 zadaszenia zlokalizowane po stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz na terenie parkingu na Placu Defilad. „W marcu 2026 r. uzyskano już pozwolenie na budowę zadaszeń, a w najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację tych prac” – poinformował Maciej Fijałkowski, Sekretarz m.st. Warszawy. Miasto planuje także wymianę zadaszeń po stronie „patelni”, jednak to nastąpi w kolejnym, jeszcze nieokreślonym etapie.

Jakie będą nowe wiaty?

Projektantem nowych wiat zostało konsorcjum Kołodziej Architekci Przemysław Kołodziej oraz SZKUDLARSKI MICHAL Biuro Architektoniczne “MS", wybrane 4 września 2024 roku. Choć wygląd nowych konstrukcji nie jest jeszcze znany, wytyczne Zarządu Transportu Miejskiego sugerują, że mają one przypominać te ze stacji M2 Szwedzka czy Targówek Mieszkaniowy. Oczekuje się „prostych, lekkich i neutralnych w formie zadaszeń” o „lapidarności formy architektonicznej”, nawiązujących do geometrycznych kształtów, dużych przeszkleń oraz betonu architektonicznego i antracytowej stali. Projektant musi również uwzględnić planowaną zabudowę w południowej części Placu Defilad (tam, gdzie dziś znajduje się parking), symetryczną do Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatru TR Warszawa.

Wymiana zadaszeń jest zdaniem wielu krytyków architektury potrzebna ze względu na ich wiek i estetykę. Zastanawia jednak, dlaczego wymiana dotyczy tylko stacji Centrum. Miasto określa ich kształt jako „odbiegający od aktualnych standardów i oczekiwań estetycznych”. Skoro tak, dlaczego identyczne wiaty pozostaną przy innych stacjach, takich jak Politechnika czy Pole Mokotowskie, gdzie w 2016 roku wymieniono je co prawda, ale... na takie same?

