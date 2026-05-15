Drogowy armagedon w Wesołej! Zamkną przejazd przez tory, kierowcy pojadą objazdem

Tymczasowe rozwiązania i nowy tunel w Wesołej

Na ulicy Żółkiewskiego powstał tymczasowy przejazd przez tory kolejowe. Z kolei na Okuniewskiej wykonawca inwestycji doraźnie wybudował jezdnię, która jak by-pass omija rondo Kleibera. Ma to ograniczyć utrudnienia podczas zamknięcia przejazdu, w miejscu którego powstanie nowy tunel.

Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w piątek (15 maja) około godziny 22. Ulica Okuniewska straci połączenie z Placem Wojska Polskiego. Do tymczasowego przejazdu przez tory przy ulicy Żółkiewskiego kierowcy dojadą ulicami Armii Krajowej i Okuniewską. Zmiany czekają także pasażerów komunikacji miejskiej. Na ulicy Głowackiego przy Miłej pojawi się tymczasowa pętla autobusowa.

- Autobusy linii 198 nadal będą dojeżdżały do pętli przy stacji kolejowej PKP Warszawa Wesoła, ale inną trasą. Na skrzyżowaniu ulic 1 Praskiego Pułku i Armii Krajowej skręcą w prawo, następnie w lewo w Chodkiewicza, a potem ponownie w lewo, w Głowackiego - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Szczegóły budowy nowego tunelu pod torami

Sam tunel ma być dużą inwestycją. Powstaną w nim dwa pasy ruchu, chodnik i droga dla rowerów. Zaplanowano również windy oraz wyjścia prowadzące na perony kolejowe i do przystanków autobusowych przy Okuniewskiej. Na skrzyżowaniu 1 Praskiego Pułku z ulicami Sikorskiego i Kilińskiego powstanie rondo. Ze względu na różnice wysokości terenu zniknie połączenie ulicy Miłej z 1 Praskiego Pułku. Wyjazd z Miłej będzie możliwy przez nowy łącznik z ulicą Głowackiego.

Po drugiej stronie torów zaplanowano dwa ronda. Jedno przy wyjeździe z osiedla Plac Wojska Polskiego, drugie na skrzyżowaniu z Okuniewską. Oba połączy nowa droga. Przy Okuniewskiej, po drugiej stronie tunelu, powstanie także pętla autobusowa.

Koszt prac budowlanych tunelu to blisko 94 miliony złotych. Wykonawcą inwestycji jest firma Eurovia. Projekt realizują wspólnie SZRM i PKP PLK. Prace mają potrwać do drugiej połowy 2027 roku.

W Warszawie zostanie zbudowany nowy tunel, kierowcy oszaleją z radości! Czekali na to od lat