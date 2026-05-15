Noc na Kolskiej uderzy po kieszeni. Warszawa podnosi stawki w izbie wytrzeźwień

Maria Hędrzak
PAP.
2026-05-15 9:29

Warszawscy radni zdecydowali o wzroście stawki za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. W czwartek, 14 maja za przyjęciem uchwały głosowało 46 radnych, jeden był przeciw, a pięcioro wstrzymało się od głosu. Jaki rachunek dostaną wkrótce trafiający na Kolską?

Pobyt w izbie wytrzeźwień w Warszawie będzie droższy

Uzasadnienie dołączone do uchwały jasno wskazuje, że realny koszt pobytu w izbie wytrzeźwień w 2024 roku to ponad 784 zł, a dotychczasowy "cennik" zakładał obciążenie pijanego kwotą zaledwie 437 zł.

"W związku z powyższym w projekcie uchwały [...], przyjęto kwotę wynikającą z ogłoszonej przez Ministra Zdrowia maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień tj. 469 zł" - napisano.

Jeszcze przed ostatecznym zatwierdzeniem nowych stawek głos zabrał Maciej Binkowski. Radny z Konfederacji zwracał uwagę na brak skuteczności obecnego modelu działania stołecznej izby wytrzeźwień.

- Po raz kolejny konserwujemy pewną fikcję. Co z tego, że na papierze podwyższymy koszt, skoro ściągalność pozostaje na daleko niezadowalającym poziomie - powiedział.

Samorządowiec przytoczył uzyskane przez siebie dane, z których wynika, że siedem na dziesięć osób nie uiszcza opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień. Binkowski zapytał też o ewentualną likwidację "tego przestarzałego przybytku". Jego zdaniem pijani powinni trafiać pod opiekę szpitali lub na komisariaty, w zależności od ich faktycznego stanu zdrowia.

Zgodnie z przewidywaniami miasta, wzrost dochodów z tytułu podwyższenia opłaty szacowany jest na poziomie 140-190 tys. zł. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

