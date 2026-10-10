Ciało kobiety wyłowiono z Wisły. Makabryczne odkrycie przy "Grubej Kaśce"

Zwłoki w Wiśle koło "Grubej Kaśki"

O akcji służb ratunkowych donosił tuż przed godziną 13:00 serwis TVN Warszawa. Czynności policyjne odbywały się w pobliżu „Grubej Kaśki”, skąd ostatecznie wydobyto na brzeg ciało kobiety.

Tragiczne znalezisko miało miejsce na śródmiejskim fragmencie rzeki, w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów stolicy. „Gruba Kaśka” stanowi zabytkowe ujęcie wody zlokalizowane w głównym nurcie Wisły, tuż obok Mostu Świętokrzyskiego.

Trwa ustalanie tożsamości zmarłej

Młodszy aspirant Jakub Filipiak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, potwierdził w rozmowie z TVN24 tragiczne doniesienia o znalezieniu ciała.

- Potwierdzamy takie zdarzenie. Z Wisły wyłowiono ciało kobiety. W chwili obecnej jej tożsamość nie jest jeszcze znana - poinformował policjant.

Służby wykonały szczegółowe oględziny na miejscu odnalezienia zwłok, a śledczy zbierają teraz dowody, które pozwolą odpowiedzieć na pytania dotyczące ostatnich chwil życia ofiary. Mundurowi nie ujawnili do tej pory żadnych informacji dotyczących przybliżonego wieku zmarłej, nie wspomniano także o widocznych śladach obrażeń.

Co doprowadziło do śmierci kobiety?

Przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji poinformowali, że funkcjonariusze pracują nad kompleksowym wyjaśnieniem sprawy. Najważniejszym elementem toczącego się postępowania będzie skuteczna identyfikacja ofiary oraz określenie bezpośredniej przyczyny zgonu w toku dalszych procedur procesowych.

Śledczy powstrzymują się na razie od komentarzy, czy w zdarzenie mogły być zamieszane osoby trzecie. Pewne jest tylko to, że zwłoki zauważono w sobotę w nurcie Wisły, po czym uczestniczące w działaniach jednostki wyciągnęły je z rzeki.