Ciało rosyjskiego opozycjonisty w warszawskim mieszkaniu. Prokuratura ujawnia pierwsze wyniki sekcji zwłok

Medycy sądowi nie dostrzegli śladów wskazujących na zabójstwo opozycjonisty.

Dokładny powód zgonu pozostaje na razie zagadką dla śledczych.

Eksperci muszą jeszcze przeanalizować próbki biologiczne i chemiczne.

Śledztwo po śmierci Siergieja Własienki. Prokuratura w Warszawie czeka na wyniki badań

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba, przekazał agencji PAP wstępne ustalenia medyków. Wynika z nich, że na ciele zmarłego nie odnaleziono jakichkolwiek urazów mogących świadczyć o udziale osoby trzeciej. Postępowanie jednak wciąż trwa i wymaga zaangażowania biegłych z różnych dziedzin. Aby poznać ostateczną odpowiedź na pytanie o przyczynę śmierci, niezbędne będzie przeprowadzenie testów toksykologicznych, a także ocena próbek pod mikroskopem.

Od radnego do uchodźcy w Polsce. Przeszłość rosyjskiego opozycjonisty Siergieja Własienki

Jak wynika z doniesień niezależnego serwisu SOTA, zmarły mężczyzna posiadał doświadczenie w strukturach władzy, zasiadając w latach 80. w samorządzie na Dalekim Wschodzie. Kolejne lata spędził w mieście Anapa. Po wybuchu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę podjął ostateczną decyzję o emigracji z ojczyzny. Znalazł się w Polsce początkowo na podstawie wizy turystycznej, a następnie uzyskał status azylanta politycznego. Z dostępnych informacji wynika, że jego małżonka wciąż zamieszkuje terytorium Federacji Rosyjskiej.

Zmarły działacz aktywnie współtworzył Kongres Deputowanych Ludowych, zrzeszający dawnych przedstawicieli rosyjskiego aparatu państwowego. W gronie założycieli ruchu politycznego znalazł się m.in. były członek Dumy Państwowej, Ilja Ponomariow. Członkowie stowarzyszenia snuli plany, z których wynikało, że inicjatywa ta mogłaby w odpowiednim momencie przejąć zadania parlamentu tymczasowego w wolnym kraju. Administracja kremlowska wpisała Kongres do rejestru organizacji niepożądanych w 2023 roku.