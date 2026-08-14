Ciało w Wiśle na warszawskim Wawrze. Brat zgłosił zaginięcie 45-latki

Tragedia na warszawskim Wawrze. Zwłoki w Wiśle (13.08.2026)

Akcja poszukiwawcza na terenie warszawskiej dzielnicy Wawer miała dramatyczny finał. Jak informuje serwis Miejski Reporter, w czwartkowe popołudnie, 13 sierpnia, funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie o zaginięciu 45-latki. O pomoc poprosił brat zaginionej kobiety, który nie miał z nią kontaktu.

Szybko rozpoczęte działania doprowadziły śledczych do samochodu należącego do poszukiwanej. Pojazd zaparkowany był na Wawrze, w bliskim sąsiedztwie Plaży Romantycznej oraz okolicznego pola golfowego. Do akcji od razu ściągnięto psa tropiącego z policyjnych struktur, który podjął ślad kobiety i poprowadził mundurowych prosto nad brzeg rzeki.

Kolejne kroki polegały na dokładnym sprawdzeniu koryta Wisły. W działania te zaangażowano strażaków wchodzących w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego z jednostki JRG 1.

Niestety, zaledwie godzinę po rozpoczęciu działań na wodzie, ratownicy natrafili na makabryczne znalezisko. W odległości około 700 metrów od Plaży Romantycznej strażacy dostrzegli na powierzchni wody unoszące się zwłoki kobiety.

Sprawą natychmiast zajęła się policja, która pod nadzorem prokuratury będzie teraz szczegółowo odtwarzać przebieg wydarzeń i ustalać ostateczne przyczyny śmierci 45-latki.

Kryzys psychiczny i myśli samobójcze - telefony zaufania

Jeżeli mierzysz się z trudnościami, przechodzisz kryzys psychiczny lub zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się prosić o wsparcie wykwalifikowanych specjalistów. Poniżej lista miejsc, w których uzyskasz bezpłatną pomoc:

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całodobowo

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, także dla rodziców i nauczycieli w sprawie problemów dzieci, czynny całodobowo

116 123- telefon zaufania dla osób dorosłych, czynny całodobowo

800 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” , czynny całodobowo

22 594 91 00 - antydepresyjny telefon zaufania Forum Przeciw Depresji, czynny od środy do czwartku w godzinach od 17 do 19

800 120 289 - infolinia dla osób uzależnionych i ich rodzin, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17

600 100 260 - telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci, czynny całodobowo

dostępny jest również czat online czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu - https://brpd.gov.pl/

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

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