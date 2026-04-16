Co dalej z Mieszkiem R.? Nowe doniesienia po wstrząsającej zbrodni na UW

Maria Hędrzak
2026-04-16 18:24

Makabryczne zdarzenia, do których doszło w maju ubiegłego roku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego, wstrząsnęły całą Polską. Prokuratura Okręgowa w Warszawie otrzymała już opinię psychiatryczną dotyczącą zatrzymanego studenta Mieszka R. Jak donoszą media, w najbliższych dniach w jego sprawie zapaść mogą kluczowe decyzje.

Mieszko R. został zatrzymany po wstrząsających zdarzeniach na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Niedługo później usłyszał zarzuty dokonania zabójstwa kwalifikowanego pracownicy UW oraz nieważenia jej zwłok, a także usiłowania zabójstwa pracownika Straży Uniwersyteckiej UW. 

Opinia biegłych ws. Mieszka R.

W lutym tego roku przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformowali, iż "biegli stwierdzili, że u podejrzanego [...] w okresie inkryminowanym zdolność rozpoznania znaczenia czynów, które są mu zarzucane, a także zdolność pokierowania swoim postępowaniem były całkowicie zniesione". Jednocześnie podkreślili, że wyjście R. na wolność z dużym prawdopodobieństwem groziłoby "ponownym popełnieniem przez niego czynu zabronionego o znacznej społecznej szkodliwości, związanego z jego chorobą psychiczną". "Aby temu zapobiec, wymaga on bezwzględnego pobytu i leczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym" - zaznaczono. 

"Ponadto biegli przestrzegli, że jeśli kiedykolwiek zaistniałyby przesłanki do zwolnienia podejrzanego z detencji w zakładzie psychiatrycznym, konieczne jest rozważenie umieszczenia go w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, jako formę długoterminowej, wyspecjalizowanej kontroli i ograniczenia ryzyka ponownego popełnienia ciężkiego przestępstwa przeciwko życiu" - czytamy. 

Nowe doniesienia ws. zatrzymanego po zabójstwie na kampusie UW

Już w kwietniu pojawiły się nowe doniesienia w sprawie. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, w najbliższym czasie złożony może zostać wniosek o umorzenie postępowania przeciwko R., stanowiący konsekwencję opinii biegłych dotyczącej niepoczytalności mężczyzny. Prokuratura miałaby chcieć zastosowania wobec niego środka zapobiegawczego.

Początkowo w mediach krążyły informacje, że taki wniosek został już złożony. "Nie potwierdzamy złożenia takiego wniosku" - napisali krótko na platformie X przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

