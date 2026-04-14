Córka szukała zaginionego ojca nad rzeką. Dokonała makabrycznego odkrycia

Zaginął Sylwester Gładyś. Bliscy nadal szukają seniora

Trwają poszukiwania 71-letniego Sylwestra Gładysia, doktora Politechniki Warszawskiej, który zaginął blisko dwa miesiące temu. Mężczyzna, zmagający się z chorobą Parkinsona, 24 lutego wyszedł na spacer do Parku Młocińskiego. Choć rodzina obawia się, że mógł wpaść do Wisły, wciąż wierzą, że odnajdą go całego i zdrowego.

Makabryczne odkrycie córki Sylwestra Gładysia nad rzeką

W poniedziałek, 13 kwietnia, córka zaginionego 71-latka poinformowała, że spacerując brzegiem Wisły w okolicach Nowodworów, niedaleko przystani promu Dudek, natrafiła na ciało.

"To prawdopodobnie nie był mój Tata. My raczej wiemy że to nie on ale czekamy na potwierdzenie od Policji. Dla jakiejś rodziny zakończy się dziś koszmar niepewności. I choć serce mi pękło, że to zapewne nie On, wiem, że komuś pomogłam"

– wyznała kobieta w poruszającym poście w internecie.

"To osoba młodsza niż Tata, z dłuższymi ciemnymi włosami"

– doprecyzowała.

Siostra kobiety dodała, że poniedziałkowe akcje poszukiwawcze odbywały się zarówno na wodzie (z użyciem łodzi i drona), jak i na lądzie, gdzie operatorzy dronów i strażacy sprawdzali wyznaczone tereny.

W poszukiwania seniora włączył się również ojciec Krzysztofa Dymińskiego, nastolatka zaginionego pod koniec maja 2023 roku. On także, przeczesując Wisłę i jej brzegi w nadziei na odnalezienie syna, wielokrotnie znajdował ciała innych osób.

Tożsamość znalezionego ciała pozostaje nieznana

Informację o odkryciu zwłok w Wiśle potwierdziła sierż. Klaudia Dadasiewicz z białołęckiej policji.

"O zdarzeniu zaalarmowała kobieta, która natrafiła na ciało zaczepione o konar. Na miejsce wezwano koronera, który stwierdził zgon i wystawił akt zgonu. Zwłoki zostały następnie zabezpieczone i przewiezione do zakładu medycyny sądowej"

– przekazała funkcjonariuszka.

"Ze względu na zaawansowany stan rozkładu nie udało się dotychczas potwierdzić tożsamości mężczyzny. Ciało było wyraźnie w stanie znacznego rozkładu i obrzęku, co dodatkowo utrudnia czynności identyfikacyjne"

– dodała.

Tożsamość zmarłego i okoliczności jego śmierci ma pomóc ustalić planowana sekcja zwłok.

Jak wygląda zaginiony Sylwester Gładyś?

Sylwester Gładyś ma 71 lat, mierzy 180 cm i waży około 100 kg. Posiada krótkie, siwe włosy zaczesane na bok oraz siwą brodę i wąsy. Nosi okulary, a ze względu na chorobę Parkinsona drżą mu dłonie. W dniu, w którym był widziany po raz ostatni, miał na sobie niebieskie jeansy, czerwoną kurtkę i ciemny beret, a w rękach trzymał kijki do nordic walking.

"Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z komendą policji na Bielanach, ul. Żeromskiego 7 osobiście, telefonicznie pod numerami (47) 723 71 61, (47) 723 71 55, (47) 723 71 56, całodobowymi numerami 112 i 997 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected]"

– czytamy w policyjnym komunikacie.

Autor: Policja/ Materiały prasowe

