Remonty torowisk na Woli. Jakie zmiany czekają pasażerów?

Wiosna w Warszawie to tradycyjnie czas dużych robót na drogach i torach. Właśnie ruszył sezon remontowy, a największe utrudnienia spotkają na początku mieszkańców Woli. Prace skupiają się na skrzyżowaniu ulic Towarowej i Grzybowskiej. Z tego powodu pasażerowie muszą korzystać z objazdów i autobusów zastępczych. Do końca maja tramwaje nie dojadą do odcinka między Rondem Daszyńskiego a ulicą Okopową. Zmieniły się trasy linii 22 i 24, a linia 27 została całkowicie zawieszona. Dla ułatwienia przejazdów uruchomiono specjalną linię autobusową Z1.

Rozpoczynamy tegoroczny sezon remontowy od prac na Woli, a dokładnie od skrzyżowania ulic Towarowej i Grzybowskiej, gdzie koordynujemy się ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta, który z kolei przebudowuje ulicę Grzybowską. [...] Od 11 kwietnia do końca maja tramwaje nie będą jeździły na odcinku ulicy Towarowej od Ronda Daszyńskiego do ulicy Okopowej. W tym czasie wymienimy tory wraz z konstrukcją, zbudujemy od nowa przystanki Muzeum Powstania Warszawskiego, zbudujemy odwodnienie, wykonamy nowe przejazdy i przejścia przez torowisko, więc zmianę odczują tak w przyszłości kierowcy przejeżdżający ulicą Grzybowską, jak i piesi, bowiem w tym miejscu będzie równa nawierzchnia – powiedział Witold Trupanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.

Choć utrudnienia są spore, urzędnicy zapewniają, że tramwaje nie znikną całkowicie z tej części miasta. Pasażerowie mogą korzystać z linii numer 1, która dojeżdża od strony Ochoty do Ronda Daszyńskiego. Dodatkowo uruchomiono linię 74, która dowozi ludzi z Ronda Wiatraczna w stronę centrum i kończy trasę właśnie przy Muzeum Powstania Warszawskiego. To tam pasażerowie muszą przesiadać się do autobusów zastępczych, by kontynuować podróż w stronę pętli Esperanto.

Zamknięcie Alei Jerozolimskich dla tramwajów w wakacje. Prace potrwają dwa miesiące

Największe wyzwanie czeka warszawiaków w samym środku lata. W czerwcu drogowcy wejdą do Alei Jerozolimskich, co oznacza całkowite wstrzymanie ruchu tramwajowego na jednym z najważniejszych ciągów w mieście. Prace obejmą odcinek od Placu Starynkiewicza aż do Ronda Waszyngtona. Oznacza to, że przez dwa miesiące przez Most Poniatowskiego nie przejedzie żaden skład. Urzędnicy tłumaczą, że to konieczność, ponieważ szyny w tym miejscu nie były wymieniane od ponad 20 lat i ich stan techniczny wymaga natychmiastowej interwencji.

Po oddaniu torów na Towarowej przystąpimy do prac w ciągu Alei Jerozolimskich. Na wiadukcie Mostu Poniatowskiego musimy wymienić tzw. przyrządy wyrównawcze. A przy okazji przeprowadzimy wymianę szyn na odcinku od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Jest to bardzo obciążona trasa tramwajowa, więc najwyższa pora, by po dwudziestu latach tutaj te szyny, tory na tym ciągu wymienić. No i w związku z tymi pracami przez dwa miesiące ruch tramwajowy po Alejach Jerozolimskich nie będzie się odbywać. Zaczniemy w czerwcu, skończymy na przełomie lipca i sierpnia – wyjaśnił Witold Trupanowicz.

Prace w Alejach Jerozolimskich są planowane tak, aby zakończyć się przed powrotem uczniów do szkół we wrześniu. Jest to kluczowy element tegorocznego harmonogramu, ponieważ ta trasa obsługuje tysiące osób dojeżdżających codziennie z Pragi do centrum miasta.

Gdzie jeszcze pojawią się ekipy remontowe? Tramwaje Warszawskie mają ambitne plany

Plan remontów na 2026 rok jest wyjątkowo napięty. Tramwaje Warszawskie zamierzają naprawić łącznie 12,5 kilometra torów w ramach 36 różnych zadań. Oprócz Woli i Śródmieścia, robotników zobaczymy też na Ochocie oraz Mokotowie. Dobrą wiadomością dla kierowców jest fakt, że drogowcy zakończyli już prace na ulicy Rakowieckiej, która stała się w pełni przejezdna. Zmiany w tym rejonie były konieczne ze względu na budowę nowej trasy tramwajowej, która ma połączyć różne części dzielnicy.

Z innych dużych remontów w tym roku będziemy pracować w węźle Kino Femina, przy okazji także będziemy remontować przyległe odcinki torowiska w Alei Solidarności. Oprócz tego mamy zaplanowany remont ostatniego odcinka ulicy Grójeckiej, od placu Narutowicza do placu Zawiszy. A takim ostatnim dużym remontem w tym roku będą prace na końcowym odcinku ulicy Puławskiej od pętli Metro Wilanowska do pętli Wyścigi – zapowiedział rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Sezon remontowy potrwa aż do listopada. Oprócz wymiany samych torów, miasto planuje odnowienie przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych oraz naprawę nawierzchni na przejazdach dla samochodów. Wszystkie te działania mają na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. W międzyczasie stolica planuje też inne inwestycje, jak choćby rozbudowę Teatru Ateneum, jednak te prace zakończą się dopiero za kilka lat.