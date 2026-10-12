Utrudnienia w metrze w Warszawie. Dwie stacje zamknięte. Reakcja ZTM

Zamknięte stacje w Warszawie. Metro M2 na skróconej trasie

Zaburzenia w ruchu zaczną się w nocy z piątku na sobotę (16/17 października) i potrwają do nocy z niedzieli na poniedziałek (25/26 października). W tych dniach składy M2 dojadą na Woli do stacji Księcia Janusza, pomijając przystanki Bemowo i Ulrychów.

Przerwa w funkcjonowaniu części linii wynika z prowadzonych robót, których celem jest włączenie nowo budowanego fragmentu metra do głównej sieci. Na Bemowie dobiega końca budowa stacji Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Zanim zostaną oddane do użytku, drogowcy muszą wykonać próby techniczne oraz przetestować systemy odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu podziemnego.

Zmiany w komunikacji w Warszawie. Autobusy pojadą częściej

ZTM opracował plan dla podróżnych, którzy zazwyczaj wsiadali do podziemnej kolejki na zamkniętych przystankach. Autobusy numer 149, 177, 714, 719, 729 oraz 743 będą docierały nieco dalej, dowożąc pasażerów pod samą stację metra Księcia Janusza.

Linia 184 zyska dodatkowe połączenia na odcinku Nowe Bemowo - Metro Księcia Janusza. Podniesiona zostanie także częstotliwość kursowania autobusów 249. Ponadto pasażerowie linii 149 skorzystają z pojemniejszych autobusów przegubowych, a nocą ZTM zwiększy liczbę kursów na trasie N43.

Nowe stacje metra na Bemowie na wyciągnięcie ręki

Budowa zachodniego fragmentu M2 jest na finiszu. Według zapowiedzi, pasażerowie na początku nowego roku zyskają trzy nowoczesne przystanki. Stacja Lazurowa powstaje na zbiegu ulic Górczewskiej i Lazurowej, Chrzanów u zbiegu Rayskiego i Szeligowskiej, a z kolei przystanek Karolin znajdzie się niedaleko krzyżówki Połczyńskiej z Sochaczewską.

W rejonie stacji Karolin trwają też prace przy podziemnym torowisku, które poprowadzi do nowej Stacji Techniczno-Postojowej Karolin. Nowe przystanki zaczną obsługiwać Warszawiaków dopiero po całkowitym zespoleniu instalacji z działającą już siecią metra i pomyślnym ukończeniu testów.