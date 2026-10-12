Tajemnicze zaginięcie 13-letniej Roksany. „Mamo, za 10 minut będę w domu”

Zaginięcie 13-letniej Roksany. Telefon nagle zamilkł

Trzynastoletnia Roksana Jurczyszyn zaginęła w sobotę, 10 października. Dziewczynka opuściła mieszkanie przy ulicy Raszyńskiej na warszawskiej Ochocie. Poinformowała rodziców, że zamierza odwiedzić znajomą, która mieszka w okolicy. Nic nie zwiastowało koszmaru, który zaczął się zaledwie kilka godzin później.

Około godziny 20.40 bliscy postanowili skontrolować lokalizację telefonu swojej córki. Ku ich zdumieniu okazało się, że urządzenie loguje się w rejonie Bulwarów Wiślanych, z dala od deklarowanego miejsca przebywania nastolatki. Pełni obaw natychmiast wybrali jej numer.

Roksana przekazała, że właśnie zmierza do domu i zadeklarowała przybycie w ciągu 10 minut. Niestety, dziewczynka nie stawiła się o wyznaczonym czasie. O 21 rodzice ponownie zainicjowali próbę połączenia. Tym razem smartfon był już wyłączony. Od tej chwili z trzynastolatką nie ma żadnego kontaktu.

„Roksanko, córeczko, umieramy z niepokoju”

Rodzina zaginionej przeżywa dramatyczne chwile. Jak zaznaczają bliscy, ich córka nigdy dotąd nie oddalała się bez poinformowania ich o tym, nie urywała kontaktu z rodziną ani nie sprawiała kłopotów wychowawczych. Zaistniała sytuacja jest dla nich całkowicie niewytłumaczalna. W sieci udostępnili poruszający apel.

Roksanko, córeczko, umieramy z niepokoju. Błagamy, jeśli to czytasz, daj nam jakikolwiek znak życia. Nie wiemy już, gdzie szukać i kogo pytać. Jesteś dla nas wszystkim. Kochający Cię rodzice – czytamy w dramatycznym wpisie opublikowanym przez profil „Gdziekolwiek jesteś”.

Policja w Warszawie szuka 13-letniej Roksany

Poszukiwania dziewczynki prowadzą mundurowi z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III. Stróże prawa weryfikują wszelkie doniesienia mogące przyczynić się do zlokalizowania zaginionej.

Do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną, a miejsce jej pobytu nie jest znane – przekazuje asp. Małgorzata Gębczyńska z policji na Ochocie.

Roksana mierzy około 170 cm, ma smukłą sylwetkę, długie i proste włosy w odcieniu ciemnego blondu oraz zielone oczy. W chwili zniknięcia była ubrana w szarą bluzę z kapturem, spodnie w tym samym kolorze i białe obuwie sportowe. Posiadała również przy sobie małą szarą torebkę.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej, są proszone o kontakt – apeluje asp. Małgorzata Gębczyńska.

Osoby, które widziały Roksanę lub posiadają wiedzę o jej możliwym miejscu pobytu, są proszone o natychmiastowy kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa III mieszczącą się przy ul. Opaczewskiej 8. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami: 47 723 93 50, 47 723 93 51 oraz 47 723 93 43. Do dyspozycji jest również numer alarmowy 112.