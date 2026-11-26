Mężczyzna, który w środę wieczorem, 25 listopada, targnął się na własne życie naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, to 22-letni obywatel Ukrainy. Dane te potwierdziło kilka niezależnych źródeł, a wśród nich Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z nieoficjalnych ustaleń reportera „Super Expressu” wynika, że młody mężczyzna jest studentem jednej z polskich uczelni z Częstochowy, a w chwili zdarzenia miał przy sobie dokumenty. Jego decyzja o samopodpaleniu miała mieć charakter manifestu. Senator Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej, powołując się na informacje z MSWiA, przekazał z kolei, że 22-latek posiadał Kartę Polaka.

Mamy informacje z MSWiA, że był to młody człowiek, Ukrainiec, z Kartą Polaka. Jest w bardzo poważnym stanie. Podjęto bardzo szybko akcję ratunkową, dzięki temu, że bardzo blisko był zespół ratownictwa medycznego. Sprawa jest tragiczna i bardzo poważna – mówił Grzegorz Schetyna z KO w programie „Pytanie dnia” na antenie TVP.

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Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Lekarze walczą o życie 22-latka

Błyskawiczną akcję ratunkową na miejscu zdarzenia przeprowadzili funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, przechodnie oraz znajdujący się w pobliżu zespół ratownictwa medycznego. Poparzonego mężczyznę niezwłocznie przetransportowano do Wojskowego Instytutu Medycznego przy ulicy Szaserów, a jego stan od samego początku oceniano jako poważny.

Tak, został przewieziony do naszego szpitala, jego stan jest bardzo ciężki – potwierdził w rozmowie z „Super Expressem” Mariusz Gierej, rzecznik prasowy placówki. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała tej samej redakcji więcej szczegółów na temat obrażeń poszkodowanego: – Ma poparzone ręce oraz częściowo twarz.

Karolina Gałecka z MSWiA i warszawska policja komentują zdarzenie

Tożsamość poszkodowanego oficjalnie potwierdziło kilka instytucji. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała, że to 22-letni obywatel Ukrainy.

Wszystkie informacje, przyczyny i powody tego samospalenia będzie weryfikowała policja. Mogę jedynie potwierdzić, że jest to młody, 22-letni obywatel Ukrainy. Co do powodów tego zdarzenia, na potwierdzanie jakichkolwiek motywów przyjdzie jeszcze czas. Wszystko to będzie dokładnie sprawdzane – powiedziała rzeczniczka MSWiA.

Identyczne ustalenia przedstawił aspirant Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji, który dodał, że mężczyzna znajduje się pod opieką lekarzy.

Tajemnicze dokumenty przy 22-latku. Policja bada motywy samopodpalenia

Niewyjaśnione pozostają przyczyny tego zdarzenia. Według nieoficjalnych ustaleń „Super Expressu” desperacki krok 22-latka mógł być formą manifestu. Znalezione przy nim dokumenty nie zostały jednak dotychczas ujawnione.

Funkcjonariusze policji prowadzą intensywne czynności, aby zweryfikować wszystkie hipotezy i ustalić rzeczywiste powody tragedii. Na odpowiedź, czy było to działanie mające zwrócić uwagę na konkretny problem, czy też osobisty dramat młodego mężczyzny, trzeba jeszcze poczekać.