67-letni rencista z Łosic w województwie mazowieckim, pan Stefan S., dwukrotnie padł ofiarą przestępców, którzy wyłudzili od niego w sumie 65 tysięcy złotych.

Dwa lata temu fałszywy policjant odebrał od mężczyzny 50 tysięcy złotych pod pretekstem zabezpieczenia gotówki przed kradzieżą.

W ubiegłym miesiącu senior przekazał następne 15 tysięcy złotych osobie podającej się za syna znajomego, który rzekomo potrzebował pożyczki na zakup auta.

Przez utratę oszczędności pan Stefan zmaga się z problemami finansowymi, spłaca kredyt zaciągnięty na zwrot gotówki swojemu synowi i marznie w domu, ponieważ brakuje mu pieniędzy na zakup węgla.

Oszustwo metodą na policjanta w Łosicach. Pan Stefan stracił 50 tysięcy złotych

Problemy 67-letniego pana Stefana rozpoczęły się dwa lata temu od telefonu mężczyzny, który podał się za pracownika banku i ostrzegł, że zgromadzone na rachunku środki są zagrożone, a instytucja podejmie działania w celu ich ochrony.

„Za chwilę zatelefonował facet i przedstawił się za policjanta” – opowiada ofiara oszustw. „Powiedział, że ktoś chciał zaciągnąć na mnie kredyt i muszę robić wszystko, co mi powie, bo śledczy prowadzą specjalną akcję przeciwko oszustom. Zgodziłem się. Komisarz Marek, bo tak się przedstawił, polecił bym wypłacił oszczędności. Gdy pieniądze już będę miał przy sobie, to on przyjedzie i odbierze ode mnie gotówkę, którą wpłaci do depozytu komendy. Do mieszkania wszedł w kominiarce na głowie i z blachą policja w ręku. Odebrał 50 tys. i się ulotnił. Chwilę po jego wyjściu zorientowałem się, że mnie okradł. Na dodatek pieniądze, które straciłem, należały do syna. Aby je oddać musiałem zaciągnąć kredyt. Wziąłem z banku 65 tysięcy, 50 oddałem, a 15 tys. schowałem w domu na wszelki wypadek np. na węgiel” – relacjonuje mężczyzna, pokazując zdjęcie gotówki.

Kolejne wyłudzenie pieniędzy w Łosicach. Rencista nie ma za co kupić węgla

W ubiegłym miesiącu ze Stefanem skontaktował się telefonicznie mężczyzna, który przedstawił się jako syn jego znajomego Krzyśka i poprosił o pożyczenie dowolnej sumy, tłumacząc, że razem z ojcem kupują właśnie świetny samochód.

„Powiedziałem, że niech wpadają” – kontynuuje opowieść rencista. „Przyszedł do mnie młody chłopak i powiedział, że jest od syna Krzyśka. Dałem mu bez zastanowienia 15 tysięcy” – urywa poszkodowany.

Mężczyzna otrzymuje 1980 złotych renty, z czego 1100 złotych pochłania rata spłacanego kredytu. „Teraz śpię i chodzę po domu w kurtce, bo jest zimno, a ja nie mam na węgiel. Nie chcę od nikogo pomocy, muszę sam odpokutować to co narozrabiałem” – mówi pan Stefan, chowając twarz w dłoniach.

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