Pierwszy mazowiecki sklep ShockPrice ruszy 25 listopada w SMAR PARK przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce.

Sieć oferuje produkty różnych kategorii, od odzieży i obuwia po słodycze i wyposażenie wnętrz.

Firma planuje mieć niemal 40 sklepów do końca 2026 roku.

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Nowa sieć sklepów pojawi się pod Warszawą

ShockPrice rozpoczyna działalność na Mazowszu. Pierwszy sklep marki w regionie zostanie otwarty w środę, 25 listopada, w Kobyłce. Klienci znajdą go w centrum handlowym SMAR PARK przy ul. Przyjacielskiej.

To kolejna marka rozwijana przez MODIVO PLATFORM, do której należą m.in. CCC, eobuwie i HalfPrice. ShockPrice działa w modelu off-price, czyli oferuje produkty znanych marek w obniżonych cenach. Nowa sieć może zainteresować klientów, którzy szukają okazji nie tylko odzieżowych, ale także produktów do domu czy zabawek.

Autor: MODIVO S.A./ Materiały prasowe

Co będzie można kupić w ShockPrice?

Oferta sklepu ma być szeroka. Na półkach znajdą się ubrania, obuwie, kosmetyki, zabawki, dekoracje, artykuły wyposażenia wnętrz, słodycze i elektronika. Asortyment ma być regularnie wymieniany, dlatego dostępność konkretnych produktów może się zmieniać.

Model przypomina rozwiązania znane z innych sklepów off-price, takich jak HalfPrice. ShockPrice chce przyciągać klientów zarówno rozpoznawalnymi markami, jak i produktami, które zdobywają popularność w mediach społecznościowych.

Z okazji otwarcia w Kobyłce zapowiedziano promocje oraz upominki dla pierwszych odwiedzających. Szczegółów dotyczących konkretnych produktów i cen firma jednak nie podała.

Autor: MODIVO/ Materiały prasowe

Firma chce szybko zwiększyć liczbę sklepów

Kobyłka to kolejny etap ekspansji nowej sieci. ShockPrice rozwija działalność nie tylko w Polsce, ale również za granicą. W ostatnich tygodniach pierwsze sklepy marki pojawiły się w Rumunii i Bułgarii. Plany są ambitne. Do końca 2026 roku firma chce uruchomić niemal 40 lokalizacji. Nowy sklep w Kobyłce będzie pierwszym na Mazowszu, ale niekoniecznie ostatnim w regionie.