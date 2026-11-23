Pożar na Wybrzeżu Szczecińskim. Ponad 30 strażaków walczyło z ogniem

Zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu wpłynęło w niedzielę, 22 listopada, około godziny 21.13. Ogień wybuchł pod konstrukcją mostu na Wybrzeżu Szczecińskim, w pobliżu Portu Praskiego oraz siedziby Komisariatu Rzecznego Policji.

Gdy na miejsce dotarły pierwsze jednostki ratownicze, płomienie obejmowały już znaczną część składowanych pod obiektem śmieci i różnych przedmiotów. Całej akcji ratunkowej towarzyszyły kłęby bardzo gęstego dymu.

Do walki z żywiołem zadysponowano sześć zastępów Państwowej Straży Pożarnej, co łącznie oznaczało zaangażowanie ponad 30 strażaków w działania gaśnicze. W rejonie zdarzenia pracowała także miejska grupa operacyjna oraz funkcjonariusze policji, którzy zajęli się zabezpieczeniem terenu i kierowaniem ruchem drogowym.

Ratownicy zdołali ostatecznie zlokalizować źródło ognia i opanować sytuację. W kolejnym etapie przystąpiono do dokładnego dogaszania powstałego pogorzeliska oraz szczegółowej kontroli całego spalonego obszaru.

W przypadku pożarów tak dużych skupisk odpadów ukryte zarzewia ognia mogą przetrwać głęboko pod warstwą spalenizny. Z tego powodu strażacy przed ostatecznym zakończeniem akcji musieli dokładnie rozgarnąć nadpalone materiały i skontrolować je przy użyciu kamery termowizyjnej.

Uszkodzone instalacje pod mostem w Warszawie. Policja i biegły badają przyczyny

Panująca podczas pożaru wysoka temperatura spowodowała nadpalenie instalacji przebiegających bezpośrednio pod przeprawą, doprowadzając do uszkodzenia tamtejszych rur oraz przewodów. Na szczęście sam ogień nie naruszył głównych elementów konstrukcyjnych mostu.

Wstępne ustalenia wskazują na to, że różnego rodzaju odpady i przedmioty znosiły pod most osoby w kryzysie bezdomności. Śledczy biorą pod uwagę scenariusz, w którym to właśnie te zgromadzone rzeczy stały się bezpośrednim źródłem niedzielnego pożaru.

„Po ugaszeniu ognia, na pogorzelisko weszła grupa dochodzeniowo-śledcza. Oględziny przeprowadził również biegły z zakresu pożarnictwa. Niedługo powinniśmy znać odpowiedź na pytanie jak doszło do pożaru” – komentuje w rozmowie z „Super Expresem” nadkom. Paulin Onyszko, oficer prasowy KRP VI.

Utrudnienia na Pradze-Północ. Wybrzeże Szczecińskie było zablokowane

Prowadzona na szeroką skalę akcja gaśnicza wymusiła całkowite zamknięcie ruchu w obu kierunkach na Wybrzeżu Szczecińskim. Blokada tej ważnej trasy wywołała poważne utrudnienia komunikacyjne w okolicach Portu Praskiego i na Pradze-Północ, zmuszając kierowców do korzystania z objazdów.

Policyjne czynności i oględziny na miejscu zdarzenia trwały od niedzielnej nocy aż do poranka w poniedziałek, 23 listopada. Z informacji przekazanych przez funkcjonariuszy wynika, że obecnie ruch na przeprawie odbywa się już bez żadnych przeszkód.