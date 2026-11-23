Znikną trzy mosty na Wilanowie

Zarząd Dróg Miejskich w stolicy ogłosił przetarg na przygotowanie projektów przebudowy trzech mostów na terenie dzielnicy Wilanów. Oferty można składać do 27 listopada.

W kolejnym etapie prac rozpocznie się poszukiwania wykonawcy, który najpierw wyburzy stare obiekty, a następnie wybuduje w ich miejsce zupełnie nowe przeprawy.

O które mosty chodzi?

Dwa prowadzą przez rzekę Wilanówkę i znajdują się w ciągu ulic Prętowej i Vogla.

Trzeci - także na ul. Vogla - rozciąga się nad kanałem łączącym jeziora Powsinkowskie i Wilanowskie.

ZDM zwraca uwagę na zły stan techniczny tych mostów, który uzasadnia potrzebę tak gruntownej zmiany. Zwłaszcza dotyczy to mostu na Prętowej, który jest do tego wyjątkowo wąski. Samochody nie mogą się na nim minąć, nie ma chodników. Na pozostałych jest nieco lepiej, jednak ich szerokość nie pozwala na wyznaczenie ciągów pieszych i rowerowych zgodnych z dzisiejszymi standardami.

Nowe mosty, nowe standardy

Jak zapewnia ZDM po przebudowie mosty będą szersze, co na ul. Prętowej umożliwi swobodny przejazd w obu kierunkach wszystkim pojazdom, a na każdym będzie można wybudować odpowiednie chodniki i infrastrukturę rowerową, dodatkowo oddzielone od jezdni za pomocą barierek.

Kiedy ta inwestycja dojdzie do skutku? ZDM zapowiada, że samo przygotowanie dokumentacji przetargowej potrwa ok. roku, co sygnalizuje, że nowymi mostami użytkownicy wilanowskich dróg będą mogli się cieszyć dopiero w odleglejszej przyszłości.

4