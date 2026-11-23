Seria rozbojów w salonach gier na warszawskiej Pradze-Południe

Śledztwo w tej sprawie prowadzili kryminalni z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu. To do nich dotarły sygnały o serii trzech brutalnych napadów rabunkowych, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy miały miejsce w działających bez zezwolenia punktach z automatami hazardowymi.

Z ustaleń śledczych wynika, że do pierwszego ataku doszło w czerwcu, natomiast dwa następne rozboje wydarzyły się w październiku. Wszystkie zaatakowane lokale mieściły się w dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

Kryminalni skrupulatnie weryfikowali spływające poszlaki, łącząc je z dowodami zebranymi bezpośrednio po napadach i prowadząc zakrojone na szeroką skalę działania operacyjne. Od początku podejrzewali, że za przestępstwami stoją osoby z wyjątkowo bogatą kartoteką policyjną.

Policyjne ustalenia potwierdziły, że podejrzewani o te czyny bracia w wieku 45 i 49 lat wielokrotnie odbywali już wyroki za ciężkie przestępstwa. Co więcej, obaj mężczyźni byli w przeszłości powiązani ze zorganizowaną przestępczością.

Akcja kontrterrorystów BOA w Warszawie i okolicach

Biorąc pod uwagę kryminalną przeszłość typowanych sprawców oraz realne ryzyko podczas ich zatrzymania, cała akcja wymagała niezwykle precyzyjnego planu. Prowadzący sprawę funkcjonariusze od przestępczości przeciwko mieniu poprosili o pomoc kolegów z innych wydziałów swojej macierzystej jednostki.

W bezpośredniej realizacji zatrzymań wzięli udział policyjni specjalsi reprezentujący Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA oraz Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Warszawie.

Uderzenie nastąpiło w tym samym momencie pod trzema różnymi adresami w stolicy i okolicznych miejscowościach. Taka taktyka całkowicie zaskoczyła podejrzanych, uniemożliwiając im wzajemne ostrzeżenie się, podjęcie próby ucieczki czy też zniszczenie dowodów przestępstwa.

Operacja zakończyła się pełnym sukcesem, a obaj wytypowani bracia oraz współpracująca z nimi 32-letnia kobieta zostali osadzeni w policyjnym areszcie.

Przeszukania mieszkań podejrzanych. Policja znalazła dowody i narkotyki

Kolejnym krokiem śledczych było dokładne przeszukanie lokali zajmowanych przez zatrzymaną trójkę. W trakcie tych czynności mundurowi odnaleźli i zabezpieczyli elementy garderoby, w które sprawcy mieli być ubrani podczas dokonywania skoków. Zarekwirowane rzeczy posłużą teraz jako materiał dowodowy i zostaną zestawione z nagraniami z kamer monitoringu, filmami zarejestrowanymi wewnątrz punktów hazardowych oraz zeznaniami świadków zdarzeń.

Ponadto w lokalu należącym do młodszego z zatrzymanych mężczyzn kryminalni natrafili na narkotyki w postaci marihuany. W związku z tym znaleziskiem 45-latek odpowie również za nielegalne posiadanie środków odurzających.

Zarzuty multirecydywy i areszt dla braci po napadach w Warszawie

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe. Tam śledczy ogłosili im zarzuty, które ściśle odzwierciedlały udział każdego z nich w przestępczym procederze.

Najstarszy z podejrzanych, 49-latek, usłyszał zarzuty dotyczące trzech rozbojów dokonanych w warunkach multirecydywy. Z kolei jego 45-letniemu bratu prokurator zarzucił dwa takie same napady w multirecydywie, do czego doszedł jeszcze wątek posiadania marihuany. Towarzysząca im 32-letnia znajoma jest natomiast podejrzana o udział w jednym napadzie rabunkowym, którego miała dokonać wspólnie i w porozumieniu z braćmi.

Na wniosek prokuratury sąd podjął już decyzję o zastosowaniu wobec obu mężczyzn tymczasowego aresztowania. Wobec 32-letniej kobiety zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu wyjazdu z Polski.