Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Warszawie

Pomiary przeprowadzone na stołecznych stacjach badawczych pokazują, że ogólny stan powietrza jest dziś bardzo dobry. Umiarkowany wiatr oraz ruch mas powietrza sprzyjają szybkiemu rozpraszaniu dymu z domowych kominów i spalin samochodowych, dzięki czemu szkodliwe cząsteczki nie zalegają przy ziemi. Mieszkańcy wszystkich dzielnic – od Bielan i Ursynowa, przez Wolę i Pragę, aż po Wawer – mogą bez przeszkód planować aktywności na świeżym powietrzu. To idealny dzień na spacer z dziećmi, trening na zewnątrz czy przewietrzenie całego mieszkania.

Jak odczytywać dzisiejsze (23.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze zrozumieć dane ze stacji pomiarowych, warto wiedzieć, jakie normy obowiązują w Polsce i na świecie. Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, a roczny poziom dopuszczalny dla pyłu PM2.5 to 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dodatkowo surowszy poziom dobowy wynoszący 15 µg/m³). Dzisiejsze odczyty na stołecznych stacjach stanowią jedynie niewielki ułamek dopuszczalnych limitów:

Warszawa, Al. Niepodległości (pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 8 µg/m³ (indeks: bardzo dobry, czyli zaledwie 16% normy dobowej), PM2.5 wynosi 6.4 µg/m³ (indeks: bardzo dobry).

(pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 8 µg/m³ (indeks: bardzo dobry, czyli zaledwie 16% normy dobowej), PM2.5 wynosi 6.4 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Warszawa, ul. Tołstoja (pomiar z godz. 07:00): PM10 wynosi 5.8 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5 wynosi 4.3 µg/m³ (indeks: bardzo dobry).

(pomiar z godz. 07:00): PM10 wynosi 5.8 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5 wynosi 4.3 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Warszawa, ul. Wokalna (pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 7.4 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5 wynosi 7.1 µg/m³ (indeks: bardzo dobry).

(pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 7.4 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5 wynosi 7.1 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Warszawa, ul. Kondratowicza (pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 8.7 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5 wynosi 7.1 µg/m³ (indeks: bardzo dobry).

(pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 8.7 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5 wynosi 7.1 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Warszawa, ul. Chrościckiego (pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 7.7 µg/m³ (indeks: dobry), PM2.5 wynosi 7.1 µg/m³.

(pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 7.7 µg/m³ (indeks: dobry), PM2.5 wynosi 7.1 µg/m³. Warszawa, ul. Bajkowa (pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 9.6 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5 wynosi 8.1 µg/m³.

(pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 9.6 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5 wynosi 8.1 µg/m³. Warszawa, ul. Grochowska (pomiar z godz. 07:00): PM10 wynosi 5.1 µg/m³, PM2.5 wynosi 4.8 µg/m³.

(pomiar z godz. 07:00): PM10 wynosi 5.1 µg/m³, PM2.5 wynosi 4.8 µg/m³. Warszawa, Al. Solidarności (pomiar z godz. 07:00): PM10 wynosi 3.9 µg/m³, PM2.5 wynosi 3.7 µg/m³.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to nic innego jak toksyczna mgła. Powstaje wtedy, gdy dym z domowych pieców i spaliny samochodowe mieszają się z wilgotnym powietrzem, a brak wiatru spowija miasto niewidzialną chmurą brudu. Te mikroskopijne drobiny mogą trafiać do płuc i utrudniać oddychanie. Na szczęście dzisiaj powietrze w Warszawie jest czyste. Pamiętaj jednak o najważniejszej zasadzie każdego mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub długi spacer, zwłaszcza jeśli w Twoim domu są małe dzieci, osoby starsze lub zmagające się z chorobami dróg oddechowych.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie