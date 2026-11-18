Tokyo Express w Warszawie, czyli jak Arkadia zamieniła się w japońską uliczkę

Kto powiedział, że aby poczuć autentyczny klimat azjatyckiego street foodu, trzeba kupować bilet lotniczy i lecieć kilkanaście godzin do Tokio? W ubiegły weekend warszawiacy mogli zaliczyć tę niezwykłą podróż w zaledwie kilka sekund, przechodząc przez próg Westfield Arkadia. To właśnie tam stanęła wyjątkowa strefa marki AJINOMOTO® OYAKATA® , która od pierwszego spojrzenia przyciągała wzrok i kusiła fantastycznymi zapachami.

Projekt strefy został bezpośrednio zainspirowany tradycyjnymi yatai – charakterystycznymi, mobilnymi straganami z jedzeniem, które w Japonii stanowią absolutne serce każdego festiwalu Matsuri. Tradycja Matsuri to przede wszystkim radosne świętowanie, spotkania z ludźmi, wspólna zabawa i oczywiście celebrowanie niesamowitego jedzenia na świeżym powietrzu. I dokładnie taki, niezwykle otwarty i energetyczny klimat udało się przenieść do wnętrza warszawskiej galerii!

Na miejscu nie zabrakło również gości związanych ze światem internetu i kulinariów. Wydarzenie odwiedzili influencerzy, którzy mogli z bliska zobaczyć przygotowywanie noodles, poznać nowości i spróbować ich podczas degustacji. Ważnym elementem przestrzeni był również MISTRZ OYAKATA®. Największe tłumy gromadziły się jednak wokół serca pop-upu, gdzie profesjonalny japoński kucharz na żywo, z niesamowitą precyzją, widowiskowo przygotowywał i serwował parujący, aromatyczny makaron z pysznymi, świeżymi dodatkami. Zanim jednak ktokolwiek zatopił pałeczki w tych pysznościach, całą strefę wypełniał radosny, tradycyjny japoński zwrot życzący smacznego: „Itadakimasu!”.

Noodle Discovery: Cienki YAKISOBA czy gruby YAKIUDON? Wybierz swój styl!

Podczas dwudniowego wydarzenia marka postawiła przed warszawiakami jedno bardzo ważne, kulinarne pytanie: Co wybierasz - cienki czy gruby makaron? Matsuri stało się bowiem idealną okazją do tego, aby na własnych kubkach smakowych przetestować i porównać dwa zupełnie różne doświadczenia produktowe, które reprezentują to, co najlepsze w kulturze japońskich dań typu instant.

Z jednej strony mieliśmy okazję spotkać dobrze nam znaną, kultową i niezwykle popularną linię YAKISOBA. To dania oparte na cieńszym makaronie, które właśnie zyskały zupełnie nowe, odświeżone opakowania. Z drugiej strony marka zaprezentowała nam absolutną nowość w swoim portfolio – linię YAKIUDON. To prawdziwa rewolucja dla miłośników japońskich smaków: grubszy, nieziemsko sprężysty makaron o unikalnej teksturze, połączony z niezwykle wyrazistymi, głębokimi i oryginalnymi sosami.

W strefie degustacyjnej królowały trzy premierowe, intrygujące warianty smakowe YAKIUDON:

Yuzu & Chili - absolutny hit wydarzenia! Niezwykle oryginalne, orzeźwiające połączenie japońskiego cytrusa yuzu z pikantną, rozgrzewającą nutą chili. Idealny balans świeżości i ostrości.

- absolutny hit wydarzenia! Niezwykle oryginalne, orzeźwiające połączenie japońskiego cytrusa yuzu z pikantną, rozgrzewającą nutą chili. Idealny balans świeżości i ostrości. Chicken & Ginger - klasyczny, niezwykle aromatyczny i głęboki smak soczystego kurczaka przełamany pikantnym imbirem.

- klasyczny, niezwykle aromatyczny i głęboki smak soczystego kurczaka przełamany pikantnym imbirem. Hot & Spicy - propozycja stworzona z myślą o prawdziwych twardzielach i poszukiwaczach ognistych, pikantnych doznań.

Co niezwykle istotne, warto pamiętać o jednej ważnej rzeczy, która wyróżnia te produkty na półce. Zarówno YAKISOBA, jak i nowa linia YAKIUDON to dania typu „instant noodles”. Oznacza to, że po zalaniu wrzątkiem i odczekaniu kilku minut, wodę odcedzamy przez specjalnie zaprojektowane wieczko, a sos dodajemy i mieszamy z samym makaronem dopiero na sam koniec. Z kolei uwielbiane przez wielu klasyczne zupy RAMEN stanowią zupełnie osobną i niezależną część bogatej oferty marki oyakata.com.pl .

Japoński vibe opanował stolicę! Przeżyliśmy niesamowite Matsuri z AJINOMOTO® OYAKATA® w Westfield Arkadia!

OYAKATA® New Look, czyli bogate dziedzictwo w nowoczesnym wydaniu

Na miejscu wydarzenia mieliśmy okazję porozmawiać z przedstawicielami marki, w tym z Karoliną Egeman, Product Manager w AJINOMOTO® Poland , która opowiedziała nam o kulinarnych inspiracjach stojących za nowościami oraz o imponującej historii, jaka kryje się za marką:

Nasza nowa linia YAKIUDON to propozycja dla tych, którzy szukają wyjątkowych doświadczeń teksturalnych i smakowych - makaron jest zdecydowanie grubszy, sprężysty, a sosy mają bardzo charakterystyczne, głębokie profile smakowe. Moim osobistym faworytem jest Yuzu & Chili, czyli połączenie japońskiego, rześkiego cytrusa z wyrazistym chili. To produkt bardzo 'out of the box', który świetnie rozgrzeje nas w chłodne, jesienne wieczory” - wyjaśnia Karolina Egeman.

- Warto pamiętać, że nasza marka czerpie z ogromnego, globalnego doświadczenia. Grupa AJINOMOTO® powstała w Japonii już w 1909 roku, kiedy to jej założyciele odkryli i wprowadzili na światowy rynek umami - piąty smak. W Polsce jesteśmy obecni od 1999 roku i posiadamy własny, nowoczesny zakład produkcyjny w Małkini Górnej. Chociaż u nas jesteśmy kojarzeni przede wszystkim z makaronami instant, to globalnie nasza grupa to potęga o niezwykle szerokim spektrum działalności - dodaje Karolina Egeman.

To imponujące, japońskie dziedzictwo doskonale widać również w nowej identyfikacji wizualnej marki. Nowy design opakowań kultowej linii YAKISOBA, na których niezmiennie i dumnie towarzyszy nam postać Mistrza OYAKATA®, to efekt badań konsumenckich przeprowadzonych przez instytut BCMM w 2025 roku. Marka postawiła na nowoczesność: nowe opakowania posiadają znacznie mocniej wyeksponowane logo, ułatwiają szybką nawigację po ulubionych smakach, a przede wszystkim prezentują duże, apetyczne zdjęcia dań. Sam układ graficzny został zainspirowany menu tradycyjnych, japońskich restauracji.

Jak podkreśla Agnieszka Frączek, Marketing Manager w AJINOMOTO® Poland:

Chcemy, aby odbiorcy postrzegali nasze produkty nie tylko jako wygodną opcję, ale również jako atrakcyjny element japońskiej kultury street foodu.

I trzeba przyznać, że to założenie udaje się marce realizować w stu procentach! Matsuri Noodle House w Arkadii udowodniło, że noodle instant mogą być nie tylko szybkim i wygodnym posiłkiem w ciągu dnia, ale przede wszystkim fascynującym, kulinarnym pomostem, który pozwala nam bez wychodzenia z domu odkrywać niezwykle bogaty i barwny świat japońskiej kultury street foodu.

Arigato i... Sayonara! Czas na własne, domowe Matsuri

Po godzinach spędzonych w tej energetycznej, japońskiej strefie, z pełnymi brzuchami i głowami pełnymi inspiracji, możemy powiedzieć tylko jedno głośne: „Arigato!” (dziękujemy) dla całej ekipy AJINOMOTO® OYAKATA® za tak pyszne i klimatyczne doświadczenie.

Jeśli Wy również chcecie poczuć ten wyjątkowy, azjatycki vibe we własnym domu, przetestować nową, niesamowitą linię YAKIUDON lub sięgnąć po kultową serię YAKISOBA w odświeżonych, designerskich opakowaniach - koniecznie zajrzyjcie do najbliższych sklepów lub wejdźcie na oficjalną stronę internetową marki, by poznać pełne portfolio smaków.

My tymczasem mówimy krótkie, japońskie „Sayonara” (do widzenia) i biegniemy do kuchni zalewać naszą ulubioną, cytrusowo-pikantną porcję YAKIUDON Yuzu & Chili. Smacznego!

Materiał Sponsorowany