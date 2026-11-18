Black Days to doskonały moment, by się przekonać, jak wiele można zyskać, wybierając zakupy w outlecie. Kurtka na zimę, nowe sneakersy, elegancka stylizacja na specjalną okazję, a może pierwsze świąteczne prezenty? W tym czasie bez pośpiechu kupisz więcej, wydając mniej, bo podczas Black Days w FACTORY rabaty liczą się od cen outletowych. Zakupowe święto zaczęło się już 16 listopada i potrwa aż do końca miesiąca.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Znane marki w cenach, które zaskakują

Siłą FACTORY Ursus i FACTORY Annopol jest bogata oferta sklepów oraz marek, które klienci znają, lubią i chętnie wybierają. To prawdziwe królestwo modnych ubrań i butów dla kobietoraz mężczyzn, akcesoriów, artykułów podróżnych, a nawet biżuterii, elektroniki i produktów dla domu. Na szczególną uwagę zasługują marki sportowe i outdoorowe, bo ich oferta w obu popularnych outletach może przyprawić o zawrót głowy.

W FACTORY łatwo znajdziesz klasyki na lata i prawdziwe perełki z poprzednich sezonów, niedostępne już w regularnej sprzedaży. Pamiętaj, to propozycje na różne okazje, potrzeby i budżety.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Twój plan na Black Days w FACTORY

Każdy ze sklepów przygotował swoją ofertę na Black Days. Twój sposób kupowania to również indywidualna sprawa. Można przygotować się w domu, śledząc oferty na stronach FACTORY, albo wejść do outletowych pasaży i łowić okazje, przyglądając się sklepowym witrynom. Każdy sposób jest dobry. Black Days to doskonały moment na zakupy rzeczy, które od dawna znajdują się na twojej liście życzeń, bo trudno przejść obojętnie obok takich okazji.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Dwa centra, mnóstwo okazji. Warszawa ma wybór!

Mieszkańcy stolicy mają dodatkowy powód do zadowolenia. Z wyjątkowych zakupowych okazji mogą korzystać w dwóch lokalizacjach – w FACTORY Ursus w warszawskiej dzielnicy Ursus oraz w FACTORY Annopol na Białołęce. Niezależnie od tego, którą część miasta wybiorą, czeka na nich szeroka oferta outletowych zakupów, znane marki i możliwość znalezienia produktów w naprawdę korzystnych „blackdaysowych” cenach.

Do obu centrów outletowych sprawnie dojedziesz własnym autem, a na kierowców czekają tam duże parkingi. Do FACTORY Ursus dotrzesz też Kolejami Mazowieckimi (stacja Warszawa Ursus) i miejskimi autobusami. Do FACTORY Annopol podjedziesz pod same drzwi nie tylko autobusem, ale i tramwajem, a niespełna 10-minutowy spacer dzieli popularny outlet od stacji metra M2 (stacja Bródno). Tylko cieszyć się zakupami!

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Operatorem FACTORY jest NEINVER, jeden z wiodących właścicieli i zarządców centrów outletowych w Europie.

Materiał Sponsorowany