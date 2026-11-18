Ikona polskiej piłki z muralem na Bielanach

Na Bielanach powstaje nowy mural - malowidło obecne na ścianie bloku przy ulicy Wrzeciono 17 poświęcone będzie wyjątkowej postaci. Z muralu na mieszkańców stoicy spoglądać będzie ikona polskiej piłki nożnej - Robert Lewandowski.

Wybór akurat Wrzeciona na to przedstawienie Lewego nie jest przypadkowy - jak tłumaczy burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk choć dziś Lewandowski podbija boiska za oceanem, w Chicago, swoją drogę zaczynał właśnie na Bielanach.

- Pod adresem Wrzeciono 17 dorastał tata Roberta, Krzysztof Lewandowski, absolwent naszego pobliskiego AWF-u. W tym samym miejscu, w czasach licealnych, mieszkał sam młody piłkarz razem ze swoją siostrą Mileną. Robert wrócił na Wrzeciono również wtedy, gdy rozpoczynał grę w Zniczu Pruszków – zamieszkał tu wówczas ze swoją przyszłą żoną, Anną. Ostatnio mieliśmy okazję chwilę porozmawiać i Robert sam przyznał, że od tamtych lat nasze Wrzeciono zmieniło się nie do poznania! - opowiada burmistrz.

Na muralu przedstawiona zostanie nie tylko współczesna podobizna kapitana reprezentacji Polski, ale również wizerunek jego ojca i samego Roberta jako kilkuletniego chłopca. Piłkarz wielokrotnie w wywiadach przywoływał postać swojego ojca jako wielką inspirację i pierwszego mentora, który pchnął go w stronę sportowej kariery. Krzysztof Lewandowski niestety nie dożył wielkich sukcesów syna - zmarł w 2005 roku.

Autorem projektu muralu jest Tomasz Majewski, znany i ceniony artysta oraz twórca kilku innych bielańskich murali, który wykorzystał w swojej pracy zdjęcie wykonane przez Piotra Kucza. Za fizyczne przeniesienie obrazu na ścianę odpowiada natomiast ekipa MoreMurals.

Kiedy oficjalne otwarcie muralu?

Mural ma zostać ukończony i odsłonięty jeszcze w tym roku. Kiedy dokładnie? Tego na razie nie wiadomo. Burmistrz Pietruczuk ujawnia, że z tej okazji będzie miał dla mieszkańców pewną niespodziankę. Szczegółów na razie nie ujawnia, ale nie jest wykluczone, że swoją obecnością odsłonięcie muralu zaszczyci sam legendarny piłkarz.

- Droga Roberta na szczyt nie zawsze była usłana różami – zdarzały się trudne momenty, ale nigdy się nie poddał. Niech ten mural przypomina wszystkim młodym bielańczykom, że mogą spełnić każde marzenie dzięki determinacji, ciężkiej pracy i woli zwycięstwa - podsumowuje Grzegorz Pietruczuk.

Robert Lewandowski jest jednym z najwybitniejszych polskich piłkarzy w historii uważanym za tego, który zrobił największą międzynarodową karierę z rodzimych graczy. Na boisku występuje na pozycji środkowego napastnika. W reprezentacji Polski strzelił jak dotąd 92 gole w 171 meczach (1. miejsce na liście wszech czasów pod względem liczby bramek, jak i liczby występów w narodowych barwach).

Z kolei w całej karierze klubowej strzelił 669 bramek w 949 meczach. Od 2010 występuje w klubach zagranicznych - kolejno w Borussi Dortmund (2x mistrzostwo Niemiec), Bayernie Monachium (8x mistrzostwo Niemiec i triumf w Lidze Mistrzów), FC Barcelonie (3x mistrzostwo Hiszpanii), a od tego roku w Chicago Fire FC.

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