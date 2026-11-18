Całe przedsięwzięcie organizowano tak, aby przypominało autentyczne działania organów ścigania. Wykorzystywano w tym celu umundurowanie, kajdanki, profesjonalny sprzęt oraz pojazdy niemal identyczne jak nieoznakowane radiowozy. Sprawcy mieli świadomość, że obecność mundurowych potrafi uśpić czujność nawet wyjątkowo ostrożnych obywateli. Pod pozorem dokonania zatrzymania lub realizacji procedur służbowych wchodzili na tereny prywatnych posesji oraz do lokali mieszkalnych. Wówczas maskarada dobiegała końca, a przerażeni domownicy odkrywali, że zamiast stróżów prawa mają przed sobą bezwzględnych napastników, zdeterminowanych, by przejąć gotówkę i cenne przedmioty.

Napastnicy obezwładniali i wiązali poszkodowanych, grożąc im przy tym rekwizytami przypominającymi broń palną. Część ofiar była uprowadzana, transportowana w odosobnione rejony i przywiązywana bezpośrednio do drzew. Osoby, które początkowo wierzyły, że uczestniczą w czynnościach prowadzonych przez prawdziwych policjantów, w jednej chwili stawały się całkowicie bezradne wobec agresji przestępców.

„Sprawcy za każdym razem działali w sposób bezwzględny i brutalny, nie wahając się stosować przemocy nawet wobec starszych osób” – informuje Komenda Stołeczna Policji.

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Napady fałszywych policjantów na Podlasiu i Mazowszu. Porywali ofiary do lasu

Z ustaleń prowadzących sprawę wynika, że szajka rozpoczęła swoje działania najpóźniej w marcu 2026 roku, a jeden z pierwszych ataków przeprowadzono na Podlasiu. Przebierańcy weszli na teren posiadłości pewnego mężczyzny i oświadczyli, że przeprowadzają zatrzymanie połączone z zabezpieczeniem mienia. Po założeniu kajdanek na ręce właściciela, sprawcy przymocowali go za pomocą opaski zaciskowej do rury grzewczej. Całkowicie unieruchomiony poszkodowany mógł jedynie biernie obserwować, jak włamywacze plądrują dom w poszukiwaniu gotówki i kosztowności. Podczas tego jednego zdarzenia skradziono dobra wycenione na ponad 291 tysięcy złotych.

Tamten skok stanowił zaledwie wstęp do dalszej działalności grupy, która wybierała kolejne lokalizacje i błyskawicznie powiększała wartość zrabowanego mienia. W ostatnich dniach maja przeprowadzono napad, który przyniósł bandytom łupy i gotówkę o wartości niemal 4,5 miliona złotych. Szajka działała ponadregionalnie, przeprowadzając swoje akcje na obszarze Mazowsza, Kujaw oraz Podlasia.

Na początku września na łamach „Super Expressu” przedstawiono szczegóły jednego z najbardziej wstrząsających ataków. W małej miejscowości Zalas w okolicach Ostrołęki rzekomi funkcjonariusze wdarli się na prywatny teren, obrabowali mieszkańców i uprowadzili jednego z mężczyzn, którego następnie wywieźli z domu i zostawili w lesie. Z obecnych wyliczeń prokuratury wynika, że skradziono wtedy 500 tysięcy złotych, 60 tysięcy dolarów i złotą biżuterię wartą 15 tysięcy złotych. Choć jeszcze parę miesięcy temu przestępcy wydawali się nieuchwytni, obecnie tamto dramatyczne zdarzenie stanowi jeden z elementów szerokiego postępowania wymierzonego w zorganizowaną grupę przestępczą.

Również we wrześniu szajka zaatakowała w jednej z miejscowości pod Warszawą, gdzie przygotowano zasadzkę na osobę jadącą autem. Napastnicy zablokowali przejazd, po czym użyli przedmiotu wyglądającego jak pistolet, by sterroryzować kierowcę, wyciągnąć go z pojazdu i pozbawić wolności. W wyniku tej akcji bandyci wzbogacili się o mienie przekraczające wartością 4,7 miliona złotych.

Wśród poszkodowanych znalazła się także seniorka, której historię przybliżał wcześniej „Super Express”. Do ataku doszło 7 sierpnia w obiekcie zlokalizowanym przy ulicy Domaniewskiej w stolicy. Po wcześniejszym unieszkodliwieniu dwóch mężczyzn, włamywacze przewrócili panią Marię (imię zostało zmienione), którą następnie kopali i szarpali. Kobieta była przez wiele godzin terroryzowana groźbami oblania twarzy żrącym płynem, a oprawcy ostatecznie opuścili budynek ze skradzionymi kosztownościami i gotówką.

„Wiedziałam, że tak się nie zachowuje policja” – opowiadała „Super Expressowi” kobieta, która przeżyła ten koszmar.

Rozmach, z jakim funkcjonowała szajka, budzi przerażenie. Z danych przekazanych redakcji „Super Expressu” przez Prokuraturę Krajową wynika, że w okresie od 3 marca do 15 września 2026 roku grupa dopuściła się łącznie siedmiu powiązanych ze sobą rozbojów. Napastnicy rotowali składem osobowym, wybierali nowe lokalizacje oraz korzystali z różnych aut i policyjnych mundurów. Szacuje się, że całkowita wartość skradzionej gotówki, zegarków, biżuterii i innych dóbr wynosi prawie 14 milionów złotych.

„Ich przestępcze działanie sprowadzało się również do krępowania pokrzywdzonych z wykorzystaniem kajdanek i metalowych opasek zaciskowych, pozbawiania wolności pokrzywdzonych oraz ich wywożenia w rejon nieużytków leśnych, gdzie byli przywiązywani do drzew” – przekazała „Super Expressowi” Prokuratura Krajowa.

Zatrzymania fałszywych policjantów w Warszawie. Odkryto magazyn z bronią i mundurami

Przez wiele miesięcy nad rozbiciem szajki pracowali policjanci ze stołecznego Wydziału do Walki z Aktami Terroru i Zabójstw, których wspierali funkcjonariusze z Radomia, Białegostoku i Bydgoszczy oraz przedstawiciele Prokuratury Krajowej. Ze względu na wagę śledztwa oraz fakt, że typowani sprawcy byli uznawani za wyjątkowo niebezpiecznych, do przeprowadzenia zatrzymań zaangażowano policyjnych kontrterrorystów.

W jednym z hoteli w warszawskiej dzielnicy Mokotów ujęto 49-letniego Roberta J., natomiast w stołecznych lokalach mieszkalnych zatrzymano 42-letniego Radosława R. oraz 58-letniego Piotra S. Śledczy zlokalizowali również pomieszczenie pełniące funkcję magazynu grupy. Zgromadzony tam sprzęt stanowił dowód na to, jak skrupulatnie bandyci planowali kolejne skoki i dbali o detale, mające uwiarygodnić prowadzenie rzekomych działań policyjnych.

Funkcjonariusze przejęli tam części policyjnego umundurowania, kamizelki kuloodporne oraz taktyczne, kilkanaście tablic rejestracyjnych, imitacje broni, ostrą broń krótką, a także pojazd służący jako fałszywy nieoznakowany radiowóz. Dodatkowo w lokalizacjach powiązanych z zatrzymanymi zabezpieczono około 100 tysięcy złotych, kilkanaście telefonów, karty SIM, zagłuszacze sygnału GPS oraz duplikaty policyjnych formularzy procesowych. Wszystkie te przedmioty wykorzystywano do uwiarygodnienia procederu, który przynosił przestępcom wielomilionowe zyski.

Z ustaleń prokuratorów wynika, że kluczowe pozycje w strukturze zajmowali Robert J. oraz Radosław R., którzy mieli już na koncie wyroki i będą teraz odpowiadać przed sądem w warunkach recydywy. Z kolei Piotrowi S. przypisuje się pomocnictwo przy jednym z napadów. Cała trójka usłyszała już zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt.

Ujęcie trzech podejrzanych nie zamyka jednak listy osób zaangażowanych w to brutalne przedsięwzięcie. Z ustaleń prokuratury wynika, że szajka operowała w szerszym składzie, a w poszczególnych atakach uczestniczyli różni napastnicy. W związku z tym postępowanie pozostaje w toku, a funkcjonariusze wciąż identyfikują pozostałych członków gangu i zapowiadają, że możliwe są dalsze zatrzymania.

Śledczy nadal pracują nad ustaleniem pełnego grona osób, które dopuszczały się bicia, krępowania i wywożenia swoich ofiar na tereny leśne. Otwarte pozostają pytania o to, ilu sprawców wciąż przebywa na wolności oraz kiedy zostaną oni pociągnięci do odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwa.